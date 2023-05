Torna a Novafeltria la "Festa dello Sport": un pomeriggio all'aria aperta tra giochi e divertimenti

Sport

Novafeltria

| 08:41 - 04 Maggio 2023

Festa dello Sport 2022 allo stadio 'Urbini-Casali' di Secchiano Marecchia.

Dopo il successo dello scorso anno con la sua prima edizione, sabato 6 Maggio alle 14:30 presso lo Stadio Comunale "Urbini-Casali" di Secchiano Marecchia torna la 'Festa dello Sport'. Una giornata, organizzata dal prof. Amedeo Valentini, in collaborazione la società sportiva Vis Novafeltria Calcio e con il patrocinio del Comune, dedicata al divertimento dei più piccoli tra giochi all'aria aperta e attività ludico ricreative. La manifestazione, nata per riportare i bambini a riscoprire il bello dello stare insieme e dell'aggregazione all'aperto, vuole replicare la grande partecipazione dello scorso anno.



Tutti i bambini dai 5 anni compiuti ai 10 anni potranno partecipare gratuitamente all'iniziativa. Suddivisi per fasce d'età, i gruppi di bambini saranno affidati agli allenatori ed educatori delle società sportive locali. Tra gli istruttori ci saranno anche le campionesse di triathlon Sara Crociani e Alice Alessandri.



Tutta la giornata sarà accompagnata dalla musica del dj di Radio Bruno. Per tutti i partecipanti seguirà poi una golosa merenda gentilmente offerta dal supermercato Conad di Novafeltria.



Programma Festa dello Sport:

14:30 Ritrovo e suddivisione di bambini per età

15:00 Inizio dei giochi

16:30 Fine delle attività e consegna merenda



I bambini saranno coperti da assicurazione e assistiti da un fisioterapista del Novafeltria Calcio.



Per informazioni ed iscrizioni: 334 9570824 (Amedeo).