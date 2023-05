Un mercoledì di passione, circolazione ferroviaria bloccata a causa dell'alluvione: caos per i viaggiatori

Cronaca

Rimini

| 08:08 - 04 Maggio 2023

Archivio.

Il maltempo in Emilia Romagna ha causato alluvioni che ieri (mercoledì 3 maggio) hanno portato Rete Ferrovie a bloccare i treni diretti verso nord, causando caos e disagi per i passeggeri costretti a scendere dalle corse tra Rimini e Bologna o a non partire. Pullman sostitutivi sono stati messi in campo per attenuare i disagi. Gli agenti della Polfer e i volontari della Croce Rossa hanno lavorato per gestire la situazione complicata. La sospensione della circolazione ferroviaria è stata resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno a causa delle forti piogge. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni e, quando possibile, sono stati attivati servizi bus per evitare cancellazioni, deviazioni e rallentamenti.