Calcio RSM, San Giovanni: riconfermato mister Tognacci

Sport

Repubblica San Marino

| 21:50 - 03 Maggio 2023

Il tecncio del San Giovanni Marco Tognacci.

I terzi playoff consecutivi sono sfumati all’ultima curva, proprio nel turno conclusivo della stagione regolare. 90 minuti da dentro o fuori che si sono chiusi con una sconfitta, sipario su una stagione falcidiata da una serie incredibile di tiri mancini della dea bendata sotto forma di infortuni e assenze pesanti nei momenti chiave dopo mesi e mesi nella colonnina che dava diritto alla extra season. In casa San Giovanni non ci si perde però mai d’animo, né si piange sul latte versato, ma si preferisce guardare al futuro e portare avanti un progetto ben definito. Sia a livello societario che sotto il profilo sportivo. Lo ribadisce il presidente Massimiliano Venturi, fresco di rinnovo del suo incarico per il prossimo triennio con il direttore generale Fabio Giardi sempre al fianco e un innesto nel settore contabile del club. “Ripartiamo da mister Marco Tognacci nella speranza di avere ancora con noi anche il resto dello staff che devo ancora incontrare: hanno lavorato bene anche quest’anno e sposano in pieno il nostro spirito, vogliamo proseguire questa avventura insieme” annuncia, ufficializzando il tecnico per la terza stagione consecutiva.



Presidente, quanto è orgoglioso di questa rinnovata fiducia nel suo lavoro?

“Sono contento perché il San Giovanni ce l’ho nel cuore e vi dedico gran parte del tempo libero dal lavoro insieme a uno stakanovista come Fabio Giardi: stiamo lavorando a tamburo battente per migliorarci e crescere sempre, cercando di limare quello che ha funzionato meno”

Da cosa partirete?

“Dalla squadra. Di certo rinnoveremo l’organico e lo ringiovaniremo ancora: quest’anno ci è mancato qualcosina che crediamo di avere individuato e insieme al mister metteremo mano ai difetti per cercare di costruire una rosa ancora più attrezzata, per quelle che sono le nostre possibilità”

Obiettivi?

“Restare competitivi per giocarcela con tutti e puntare a tornare subito nei playoff: oramai il campionato si è spaccato, è diviso in due tronconi, con sei squadre che fanno investimenti importanti e fanno un altro sport e le altre nove che si giocano i posti rimanenti. Noi siamo fra quelle, a mio parere avevamo i mezzi per qualificarci alla seconda fase anche quest’anno, ma abbiamo pagato dazio mettendoci anche del nostro e vorremmo evitare proprio questo. Il prossimo anno le squadre diventeranno sedici con il gruppo Under 23 che entrerà a far parte del campionato e sarà tutto ancor più stimolante”.

C’è già qualche giocatore confermato?

“Li incontreremo tutti già dai prossimi giorni e ragioneremo sulla prossima stagione sposando la linea dell’allenatore. Per questo siamo partiti dalla conferma di mister Tognacci. Lo stesso discorso riguarderà anche il Futsal, che a sua volta sarà al centro di un ulteriore rinnovamento”.