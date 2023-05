Calcio Promozione, il presidente Melini: 'La Sampierana merita l'applauso, testa ai playoff'

Sport

| 18:16 - 03 Maggio 2023

Il presidente della Sampierana Oberdan Melini.

Con la sfida di domenica a Longiano contro il Gambettola, già promosso in Eccellenza, si chiude la stagione della Sampierana, protagonista di un testa a testa entusiasmante con la squadra di Bernacci.



Presidente Oberdan Melini, cosa è mancato alla Sampierana per conquistare la promozione?

“Sul +4 eravamo convinti di poterci giocare fino alla fine il primo posto, invece abbiamo pagato a caro prezzo episodi negativi, squalifiche e infortuni, primo tra tutti quello dell’attaccante Lanzi, un giocatore praticamente insostituibile, che hanno ridotto all’osso la nostra rosa. La vera differenza tra noi e il Gambettola è stata la profondità dell’organico. Siamo arrivati vicino al traguardo corti e in riserva di energie. Abbiamo subito due ko di fila e trovato solo un pareggio contro il Granata retrocesso a fronte di un Gambettola che dopo un periodo di flessione è rinato con sei vittorie di fila. Eppure sarebbe bastato solo un punto per giocarci la promozione allo scontro diretto e capite bene che il rammarico sia naturale”.



Che messaggio lancia alla squadra e alla piazza?

“Un applauso a tutti i ragazzi per l'impegno e la passione, la squadra composta quasi interamente da sampierani è stata il collante con il pubblico che ci ha seguito in casa e in trasferta in buon numero e con grande calore. I nostri tifosi meritavano una gioia che speriamo di dare loro nei playoff”.



Il programma per il futuro?

“Verificheremo per prima cosa se il rapporto con mister Federico Barontini potrà proseguire, è lui la nostra prima opzione. Abbiamo intenzione di costruire una squadra competitiva per la vittoria finale e come ha fatto il Gambettola riuscire al secondo tentativo a salire in Eccellenza. Sarà una Sampierana riveduta e corretta e speriamo migliorata”.





Cosa chiedete a quest’ultima giornata?

“Cercheremo di finire nel modo migliore possibile, ma il nostro orizzonte sono i playoff, prima con la vincente di Novafeltria-Forlimpopoli il 21 sul nostro campo in cui avremo due risultati su tre a disposizione e poi, se tutto andrà per il verso giusto, la final four a livello regionale. Per questo non giocheranno i diffidati Rossi e Diversi, Lanzi sarà ancora ai box e vedremo che farà il mister con Pippi. La nostra attività proseguirà per un altro mese: speriamo di arrivare fino in fondo e pur senza farsi illusioni di avere buone notizie sul fronte dei ripescaggi. Sarà un'estate bollente”.