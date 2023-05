Arrestato per violenza sessuale: operaio presenta la sua versione dei fatti in tribunale

Cronaca

Rimini

| 16:36 - 03 Maggio 2023

Polizia all'ingresso del tribunale di Rimini, foto di repertorio.



Assistito dall'avvocato Gianmaria Gasperoni, il 47enne operaio, arrestato domenica scorsa (30 aprile) e accusato di aver molestato una 20enne, ha fornito la propria versione dei fatti davanti al giudice Raffaella Ceccarelli nella mattinata di oggi (mercoledì 3 maggio).



La giovane si era fermata a dormire presso l'abitazione del 47enne dopo una serata in discoteca con la figlia di lui. E mentre quest'ultima si trovava in bagno, la 20enne era da sola nella camera da letto. In quel momento, secondo quanto ricostruito in denuncia, è avvenuta la violenza sessuale.



L'indagato ha ammesso di essere alticcio, dopo aver bevuto del vino, ma ha respinto ogni altro addebito, dicendo di essere entrato nella camera semplicemente per svegliarla e dirle che il pranzo era già pronto. Nessun contatto fisico, se non un lieve colpo alla spalla appunto per farla destare dal sonno. Tornato nella sala da pranzo - ha raccontato l'uomo - moglie e figlia, poi anche la 20enne, hanno detto di voler chiamare i Carabinieri per quanto accaduto.



L'indagato è stato poi riaccompagnato in carcere. Il gip si è riservato la decisione sulla scarcerazione e sulla concessione dei domiciliari.