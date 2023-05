Rubò in hotel carte di credito a un ex poliziotto, condannato

Cronaca

Rimini

| 16:06 - 03 Maggio 2023

Un 46enne di Rimini è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per aver rubato, nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2022, il portafoglio con tre carte di credito ad un ex poliziotto, 58 anni, portiere di notte di un hotel di Marina Centro, con l'aiuto di una complice, poi fuggita e successivamente identificata. Il sostituto procuratore Davide Ercolani aveva chiesto condanna superiore di 2 anni rispetto a quella disposta dal giudice in sentenza.



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, subito dopo il colpo i due ladri si recarono in una tabaccheria nei pressi dell'hotel, iniziando a comprare dei biglietti Gratta&Vinci, utilizzando le carte di credito rubate. Tuttavia le transazioni operate furono notificate sullo smartphone dell'ex poliziotto, che prontamente intercettò i ladri. Sorse così una colluttazione: la complice dell'imputato aizzò il proprio cane, un pastore tedesco, contro il derubato, morso agli avambracci. Un cameriere allertò la Polizia che arrestò il 46enne, difeso in tribunale dall'avvocato Francesca Romano Dotti.