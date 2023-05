Automobilista sviene alla guida e finisce fuori strada, tragedia sfiorata sulla Marecchiese

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:41 - 03 Maggio 2023

L'auto finita fuori strada.

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 3 maggio), quando un automobilista a bordo di una Lancia Ypsilon ha avuto un malore e ha perso i sensi mentre era alla guida. Il veicolo è finito sulla corsia opposta ed ha attraversato la carreggiata, finendo fuori strada nel campo. L'episodio è avvenuto sulla strada Marecchiese, nei pressi di San Martino dei Mulini. Il conducente dell'utilitaria stava percorrendo la strada in direzione di Villa Verucchio quando si è sentito male, pare per una crisi ipoglicemica. Solo per una circostanza fortuita non ha causato un frontale contro i veicoli che arrivavano dalla direzione opposta, cioè verso Rimini. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 per soccorrere l'automobilista, che è rimasto fortunatamente incolume.