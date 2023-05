Rimini: un giardino intitolato a Stefano Cerni, grande amico degli animali

Attualità

Rimini

| 15:24 - 03 Maggio 2023

Stefano Cerni.



Il canile cittadino porta il suo nome, ma da domani (giovedì 4 maggio) gli sarà dedicata anche l'intitolazione del giardino di via Carmen, zona Padulli. Stefano Cerni ha lasciato un segno indelebile, esempio di grande generosità e amore per gli animali. Il 22 agosto del 1994 fu investito mentre soccorreva un cane ferito lungo la strada: morì il 2 settembre dello stesso anno, dopo essere entrato in coma, a soli 17 anni. "Un piccolo, grande eroe riminese, che con il suo esempio ha dato un senso straordinario e concreto alla parola eroe", disse recentemente il sindaco Jamil Sadegholvaad, che dovrebbe essere ospite domani della cerimonia di intitolazione. Appuntamento dalle 17, in presenza anche degli assessori Francesca Mattei e Francesco Bragagni.