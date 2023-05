Viserba, quasi esauriti i posti al pranzo benefico di domenica 7 maggio

Attualità

Rimini

| 15:10 - 03 Maggio 2023

Porticciolo di Viserba.



Le missioni chiamano, Viserba risponde alla grande. Quasi esauriti, infatti, i posti per il pranzo solidale che si terrà in piazza Pascoli, a Viserba, domenica 7 maggio.



L'iniziativa mette insieme tre realtà associative locali, che già in altre occasioni hanno dato prova di poter fare squadra per il bene comune: il gruppo dei volontari della parrocchia di Santa Maria a Mare, il Comitato Turistico e il Circolo Nautico 'Fossa dei Mulini'.

"Chi organizza, chi dà una mano in cucina, chi gestisce le prenotazioni... Ognuno fa la sua parte per un obiettivo comune: la solidarietà a favore di chi ha bisogno", evidenziano gli organizzatori.

Il ricavato del pranzo di domenica andrà diviso tra la scuola di Lekirumuni, in Tanzania, gestita dall'associazione riminese 'Amici per la Tanzania Aps', e il Centro di avviamento al lavoro per ragazzi di strada di San Martin de Porres, in Venezuela, luogo in cui ha operato per tanti anni don Aldo Fonti, parroco di Viserba Mare.

Informazioni: 339.1732359, 320.4247256.