Bellaria Igea Marina: asfaltature e interventi sui pini, il punto sulle manutenzioni

| 15:04 - 03 Maggio 2023

Asfaltature in viale Pinzon.



Lavori in corso in viale Pinzon, in zona colonie fino alla casa di riposo "La Marina". È in corso infatti l'intervento di fresatura e riasfaltature. Il cantiere si sposterà poi in via del Bragozzo, mentre nelle vie Orazio e Baldini i tecnici saranno al lavoro per i controlli e gli interventi sui pini a rischio caduta. Infine sono iniziati anche i lavori in via Ovidio per l'arredo urbano e la pavimentazione, in alcuni punti deteriorata. "Una serie di interventi importanti che riguardano quindi anche alcune delle zone più frequentate di Igea Marina e che certamente miglioreranno la fruibilità e la qualità di Bellaria Igea Marina", evidenzia l'amministrazione comunale.