A Verucchio arriva una nuova sede della Fondazione Valmarecchia per la formazione professionale

Attualità

Verucchio

| 15:02 - 03 Maggio 2023

Il Comune di Verucchio.

Il Comune di Verucchio ha approvato in consiglio comunale una variante di destinazione d'uso per alcuni locali del Centro Commerciale Valmarecchia attualmente inutilizzati. Il progetto prevede la creazione di una nuova sede della Fondazione Valmarecchia, che offrirà corsi di formazione a partire da settembre per giovani studenti con l'obiettivo di rilasciare attestati equivalenti al titolo di terza superiore. Questa qualifica consentirà ai giovani di accedere al mondo del lavoro o di completare il quinto anno di corso di uno degli istituti professionali della provincia.



La vice direttrice della Fondazione Valmarecchia, Cristina Ferri, ha illustrato il progetto in Commissione Consiliare e ha annunciato che l'istituto intende attivare a Novafeltria il corso in operatore informatico e quello di operatore della ristorazione al Centro Commerciale Valmarecchia. La Fondazione Valmarecchia inoltre offrirà corsi di formazione per adulti e sta lavorando per creare collaborazioni con le attività locali.



Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la proposta di destinazione d'uso dei locali del Centro Commerciale Valmarecchia, riconoscendo l'importanza del progetto per affrontare il problema della dispersione scolastica giovanile e per formare adulti con la necessità di ricollocazione professionale. La sindaca Stefania Sabba ha dichiarato che la sede del Centro Commerciale Valmarecchia è perfetta per ospitare la Fondazione Valmarecchia, poiché dispone di tutti i servizi necessari per chi frequenta i corsi e si trova in una posizione strategica ben servita dai mezzi pubblici.



Inoltre, il Consiglio comunale ha preso atto del progetto del Consorzio di Bonifica relativo al recupero di acqua dai bacini ex cava in sponda destra del fiume Marecchia. Questo progetto avrà funzioni di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale interessante.