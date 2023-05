Gemmano: via ai lavori di asfaltatura a partire da lunedì, annuncia il sindaco Santi

Attualità

Gemmano

| 14:44 - 03 Maggio 2023

Archivio.

Il sindaco di Gemmano, Riziero Santi, ha annunciato con grande soddisfazione che i lavori di asfaltatura, tanto attesi dalla comunità, partiranno lunedì 8 maggio. Nonostante la tempistica non sia stata del tutto favorevole, Santi ha voluto sottolineare che questi lavori non sono affatto elettorali, ma sono frutto di mesi di lavoro e di impegno da parte dell'amministrazione comunale.



Il primo lotto di lavori riguarderà diverse strade del territorio comunale, tra cui la SP 132, il tratto di via Farneto, via Case di Sopra, via Ca Manzo, via Villa, via Rossini e via Montino. Il sindaco ha espresso la sua gratitudine a Hera per il primo lotto di lavori e al Consorzio di Bonifica per il secondo lotto, che riguarderà tratti di via Pedaneta e via Carbognano.



Santi ha ammesso che la pandemia e le difficoltà legate all'inflazione e all'aggiudicazione dei lavori alle ditte, hanno rallentato il processo, ma ha assicurato che la sua amministrazione non si è mai arresa. Il sindaco ha infatti affermato che ci sono altri lotti di lavori in itinere e che saranno completati appena possibile, una volta rieletti. In particolare, si tratta di finanziamenti in fase di perfezionamento con la Regione e un bando Ministeriale per 990mila euro.



Il sindaco ha dichiarato che l'inizio dei lavori rappresenta un importante passo avanti per Gemmano e ha ringraziato l'Assessore Manuel Cavalli per il suo impegno. Santi ha sottolineato che questi lavori di asfaltatura rappresentano un investimento importante per la sicurezza e il benessere dei cittadini e che la sua amministrazione continuerà a lavorare duramente per migliorare il territorio.