Ministro Lollobrigida a Rimini per Macfrut: 'Pnrr? Stiamo correggendo misure ideologiche'

Attualità

Rimini

| 14:13 - 03 Maggio 2023

Francesco Lollobrigida.





"Credo che il Pnrr sia una buona cosa se si spende bene. C'erano alcune misure che erano misure ideologiche che stiamo correggendo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida intervenendo al convegno inaugurale del Macfrut a Rimini Parlando, poi, a margine del convegno, ha aggiunto che "il Pnrr è un piano che deve essere utilizzato bene. La gran parte sono fondi a prestito e chiunque sa, a cominciare dalle famiglie e dagli imprenditori, che se si prendono soldi a prestito quei soldi devono essere utilizzati per far crescere la ricchezza della famiglia e dell'impresa e ripagare i debiti".



"Quindi - ha proseguito Lollobrigida - abbiamo sostenuto, fin dall'inizio che il Pnrr vada rivisto negli aspetti che, da una parte sono stati critici fin dall'inizio e in altri che sono diventati critici o che devono prendere atto del cambio di priorità dovuto all'aggressione della Russia all'Ucraina che ci ha resi consapevoli di alcuni problemi di carattere energetico o legati agli approvigionamenti".



"Sono tanti - ha concluso - i temi che possono essere coordinati meglio all'interno di questo piano per spendere bene le risorse".