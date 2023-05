Spaccio in un appartamento di Miramare, il blitz fa arrestare due pusher

Cronaca

Rimini

| 14:08 - 03 Maggio 2023

La bici, la droga e il materiale per il confezionamento delle dosi sequestrate.





Duplice arresto ieri pomeriggio (martedì 2 maggio) a Miramare di Rimini per due persone sospettate di svolgere attività di spaccio in un appartamento. Da alcuni giorni la polizia locale, attraverso i propri agenti in borghese, aveva notato un via vai sospetto dall'abitazione. Nelle ultime ore è scattato così il controllo con l'unità cinofila: gli agenti hanno rinvenuto nell'appartamento 80 grammi di stupefacenti tra hashish e cocaina, in parte pronti in dosi per la vendita. Dall'odore forte di stupefacenti, gli inquirenti sospettano che la droga venisse appunto venduta e anche consumata nell'appartamento. Due cittadini di origine straniera sono stati arrestati, al termine degli accertamenti, mentre un terzo è riuscito ad allontanarsi. Uno dei due, l'effettivo residente, è indagato anche per ricettazione, in quanto la polizia locale ha rinvenuto una bicicletta elettrica oggetto di furto.