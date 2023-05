Rimini: a bordo di un'auto senza documenti, era ricercato

Cronaca

Rimini

| 13:55 - 03 Maggio 2023







Nella notte tra lunedì e martedì (1-2 maggio) la Polizia di Rimini ha arrestato un giovane di nazionalità italiana, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere. Intorno alle 2 e 30 di notte la Polizia ha fermato per un controllo, in zona Marina Centro, l'automobile sulla quale viaggiava il giovane assieme ad altre persone. Era privo di documenti: gli agenti hanno svolto accertamenti e sul suo capo è spuntato un aggravamento della misura a suo carico, disposto dalla Corte di Appello di Bologna. Il giovane era infatti ai domiciliari e ora si trova recluso ai Casetti di Rimini.