Ponti 25 Aprile e 1 Maggio, a Santarcangelo pienone di visitatori

Turismo

Santarcangelo di Romagna

| 13:49 - 03 Maggio 2023

Turisti a Santarcangelo per il ponte del 1 Maggio.





"Con oltre mille visitatori in due settimane, Santarcangelo registra un nuovo boom di presenze turistiche in occasione dei ponti del 25 Aprile e del Primo maggio". Lo evidenzia l'amministrazione comunale clementina in una nota.



Oltre 1700 le richieste di informazioni all’ufficio accoglienza turistica gestito dalla Pro loco nel corso delle ultime due settimane, mentre per quanto riguarda le visite guidate, circa 1000 hanno scelto il tour alla scoperta delle grotte 160 alla rocca malatestiana. Infine, grazie alla nuova convenzione tra FoCuS e Pro Loco, nella giornata di lunedì 1° maggio oltre 50 persone hanno effettuato le speciali visite guidate, messe a punto dall’associazione, in centro storico e al Musas.



L’attività della pro loco proseguirà nel corso di tutta la primavera con i percorsi turistici tradizionali e con tour speciali e tematici che coniugano la scoperta dei luoghi più suggestivi della città con la visita al Museo storico archeologico.