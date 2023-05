Microcosmi: torna la rassegna per scoprire i piccoli mondi del Parco Sasso Simone e Simoncello

Eventi

Pennabilli

| 12:46 - 03 Maggio 2023







L'Ente Parco del Sasso Simone e Simoncello promuove anche per l'anno 2023 la rassegna Microcosmi, calendario di appuntamenti alla scoperta dei piccoli mondi naturali e umani che compongono la bellezza del Parco, gestiti dall'associazione Chiocciola la casa del nomade e dal MUSSS Museo Naturalistico di Pennabilli, Ceas, Centro visite.



Microcosmi - Ecosistemi, Comunità, Futuro vuole essere un modo per conoscere la natura e contribuire a quel processo di trasformazione dei paradigmi culturali necessario ad affrontare le sfide ecologiche del presente e del futuro. Una trasformazione che richiede all’uomo di rivedere la propria posizione nell’ecosistema mondo, ampliando le sue capacità di essere sensibile – e di innamorarsi – della complessa rete di relazioni che lo compongono.



Le iniziative di quest’anno daranno spazio alla comprensione dei meccanismi della natura, all’analisi di come noi umani la percepiamo, nei nostri limiti e nei nostri potenziali. Verrà messo sempre più al centro il ruolo degli abitanti del Parco, dei loro saperi e delle loro tradizioni, nell’ottica di costruire delle comunità di intenti che rendano le persone sempre più protagoniste nel monitoraggio della biodiversità, nella tutela degli habitat e nella valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali, materiali e immateriali. Si rinnova anche il rapporto con l’arte, intesa come sperimentazione di sensi e linguaggi che permettono di raggiungere emozioni e parti sconosciute di noi stessi.



L’intenzione è quella di racchiudere tutte le informazioni raccolte durante l’anno in un’immaginaria e metaforica capsula del tempo, quella rappresentata dalla nuova immagine grafica realizzata da Gregorio Giannini, che possa contenere i tratti caratteristici del territorio e delle sue comunità tipici di questo momento storico, da trasmettere come un messaggio in bottiglia alle comunità del futuro.



Tutti gli intenti e gli obiettivi proposti si concretizzano in un programma annuale di iniziative, incontri, momenti di formazione e residenze che si svolgeranno da maggio a novembre 2023 grazie al coinvolgimento di ospiti provenienti da diversi settori come quello scientifico, artistico e naturalistico.



Il calendario completo, presentato lo scorso 27 aprile da Roberto Sartor, Chiara Caporicci e Andrea Massimo Murari dell’Associazione Chiocciola la casa del nomade assieme a Lino Gobbi - Presidente dell’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, è consultabile online sul sito www.parcosimone.it e sulle pagine Facebook (@Parco Sasso Simone e Simoncello) e Instagram (@parcosassosimonesimoncello).



Gli appuntamenti prenderanno il via proprio questa domenica 7 maggio con l’evento "Cammina con… Yopoz. Disegno in cammino. Appunti visivi: paesaggi ed elementi naturali dal vero", che si svolgerà a Pietrarubbia (PU) dalle 16.00 alle 19.00. Una breve camminata alla ricerca di spunti e suggestioni da catturare, guidati dalle luci del pomeriggio e del tramonto, come istantanee attraverso schizzi e appunti visivi, in compagnia di Nicolò Vasini, in arte Yopoz, street artist, muralista, illustratore, fumettista, artista.



ALTRI APPUNTAMENTI Domenica 14 maggio a Montecopiolo l’incontro "Cammina con... Alessandro Venturi. A caccia di numeri. In cammino tra matematica e natura". Una camminata alla ricerca di esempi visivi e curiosità che legano il mondo della natura a quello della matematica, con l’esperto informatico e divulgatore Alessandro Venturi.



Dall’1 al 4 giugno invece Microcosmi va ad Artisti in Piazza! per seguire l’audio walk I cento suoni dell’artista Emiliano Battistini, ispirata a I cento uccelli di Tonino Guerra. Si tratta di un’azione artistica che prevede di ascoltare un’opera sonora camminando all’interno del borgo, seguendo una propria “deriva” personale per poi ritrovarsi in gruppo ed ascoltare, in silenzio e in comunità, il paesaggio circostante.



Dal 22 al 25 giugno si terrà Infinita Diversità. Investigazioni faunistiche nel Parco, presso Carpegna, Pennabilli e territori limitrofi, quattro giorni di osservazioni, ascolti e raccolta di informazioni con esperti naturalisti rivolti a chiunque voglia rimanere affascinato di fronte alla varietà della vita sulla terra.