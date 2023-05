Futsal RSM, il Fiorentino si prende la Titano Cup: Folgore battuta 4-3 in finale

Sport

Riccione

| 12:30 - 03 Maggio 2023

Il Fiorentino esulta (Foto Pruccoli/FSGC).

Per la prima volta nella storia del futsal nostrano, un trofeo si assegna indoor. Al Multieventi Sport Domus va in scena una delle finali più attese degli ultimi anni, forse quella dal tasso tecnico più elevato. Folgore e Fiorentino rappresentano il meglio che il calcio a cinque sammarinese ha da offrire e l’approccio è adeguato alle aspettative. Parte meglio il club di Falciano, pericolosissimo con i diagonali mancini di Pasqualini e Pellegrini – imprecisi per una questione di centimetri. È invece letale il Fiorentino alla prima vera sortita: Busignani vince un duello e scarica un destro potente respinto da Geri, su cui si avventa Maiani per scaraventare in fondo al sacco il vantaggio rossoblù all’alba del 6’. Il Fiorentino cavalca l’onda, che si infrange sulla traversa colpita da Busignani poco dopo la rete dell’1-0. La replica della Folgore è affidata alla rapidità di Bernardi, il cui tiro-cross non trova Pellegrini a due passi dal bersaglio grosso.



Di fatto le prove generali del gol per il capitano della Folgore, imprendibile al 9’ quando fa il vuoto in corsia per non lasciare scampo a Protti da posizione defilata. Blackout Fiorentino tre minuti più tardi, quando il giro-palla riporta la sfera dalle parti del portiere che era già entrato nell’azione: Protti lascia sfilare sul fondo per non concedere una punizione indiretta. Da quel corner ci prova Pasqualini, murato dall’estremo rossoblù. Sul fronte opposto Geri si disimpegna bene su un primo tentativo di Moretti, benedicendo poi la traversa – per la seconda volta – al 13’. Prima dello scoccare del minuto successivo, Bernardi lascia sul posto Zafferani e per poco non trova il modo di portare la Folgore in vantaggio. La gara corre sul filo di un fragile equilibrio che rischia di infrangersi al 22’ quando Michele Ercolani difende un buon pallone per poi andarlo a riprendere a centro-area con una deviazione fuori di un soffio. Cosa che Geri nega a Moretti sul lato posto, salvo doversi arrendere sulla ripartenza di Maiani al cinque dall’intervallo. Coast-to-coast irresistibile e chiuso con la rete della doppietta, nonché del nuovo vantaggio del Fiorentino, dal centrale. Di lì a poco Maiani rischia di calare il tris in contropiede, ben pescato da Andrea Ercolani. Il pivot sarà protagonista in chiusura di frazione, quando al termine di un’insistita azione offensiva nelle quale la Folgore se la cava un paio di volte in extremis, si fionda sulla corta respinta di Geri per scavalcarlo con un morbido “scavetto”. Prima dell’intervallo rischia grosso il Fiorentino che si fa sorprendere in ripartenza, ma si salva per il rotto della cuffia.



In avvio di ripresa non arrivano notizie confortanti per la Folgore, che deve rilevare l’infortunio di De Angelis per un contatto sulla linea laterale con Andrea Ercolani. L’universale di Spada rientrerà comunque in campo a distanza di qualche minuto. Al 34’ c’è invece un grande Protti a sbarrare la strada agli avversari: bella parata sul sinistro da breve distanza di Bernardi e riflesso giusto sul tentativo di tacco di Chezzi, chiamato al complesso tap-in per trovare la porta. Più agevole il pallone che Rossini riesce a difendere sul lato opposto del campo, salvo centrare in pieno Geri in uno-contro-uno. Complice il doppio svantaggio, la Folgore si sbilancia progressivamente col passare dei minuti ed i rischi assunti dei Giallorossoneri pagano dividendi poco prima del giro di boa della ripresa. Pasqualini prende la linea di fondo e riesce a far filtrare per Pellegrini, solo davanti alla porta sguarnita per la rete del 3-2. Che regge un paio di minuti appena, quando basta a Danilo Busignani per entrare nel tabellino con un destro al tritolo che trafigge Geri sul primo palo.



Folgore tutt’altro che fuori causa, come testimonia la straordinaria rete di Chezzi al 49’. Il pivot riceve alle spalle di Zafferani, che non riesce ad intercettare con l’esterno, e supera Protti con un pallonetto di freddezza e incoscienza utile a rimettere la squadra di Falciano sui giusti binari. E per poco non ci scappa il 4-4 sulla successiva sortita che vede Protti autore di un gran riflesso sulla girata di Pellegrini dal centro dell’area di rigore. A poco più di due minuti dalla fine Geri tiene in partita la Folgore, uscendo al limite per murare di pugno Cevoli – smarcato davanti al portiere. Che la Titano Futsal Cup fosse destinata a tornare a Fiorentino, se ne sono avute le avvisaglie quando al 59’ Bernardi – conquistatosi una punizione da posizione centrale – colpisce prima Cevoli e poi il palo a portiere battuto. Finale teso, con un ulteriore piazzato non sfruttato dalla Folgore che deve far fronte all’infortunio occorso a Pellegrini a metà dell’unico minuto di recupero della ripresa. Negli ultimi scampoli di finale la Folgore non sfonda, anche per merito di Mattia Protti che si supera sulla giocata personale di Pasqualini in zona Cesarini. È l’ultima emozione, prima del fischio finale dell’internazionale lettone Purins – coadiuvato da Šacmans ed Ercolani. La Titano Futsal Cup è rossoblù, al termine di una delle finali più belle e combattute degli ultimi anni – solo il preludio, ci auguriamo, di una post-season di Campionato Sammarinese ancor più coinvolgente.