Fileni, commissione di vigilanza: consigliera di Novafeltria si astiene

Attualità

Novafeltria

| 11:40 - 03 Maggio 2023

Il cantiere Fileni a Maiolo.

Il Circolo Pd Novafeltria torna sulla questione polli sferrando un nuovo attacco all'Amministrazione comunale per le proprie posizioni riguardo all'allevamento intensivo Fileni in località Cavallara di Maiolo.



"Si dice che due indizi facciano una prova, ma cosa succede quando gli indizi diventano tre? - si domanda il gruppo dem - ci sono tutte le condizioni, ci sembra, per parlare di una certezza", riferendosi alla posizione favorevole da parte dell'Amministrazione nei confronti del progetto Fileni".



"Il primo indizio l’aveva dato il sindaco Zanchini in persona quando definì il progetto un valore aggiunto per la vallata nel novembre 2022, prima che l’opposizione popolare divenisse manifesta costringendolo a un clamoroso dietrofront - sostengono i dem - il secondo indizio era stato il ritardo ingiustificabile, oltre un mese, con cui l’amministrazione di Novafeltria si era decisa a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna il famoso ordine del giorno congiunto, atto fortemente voluto e proposto dalla minoranza in Consiglio Comunale con cui il Comune formalizzava la propria

contrarietà al progetto".



Il terzo indizio 'che trasforma la prova in certezza' spiegano dal circolo, è arrivato in occasione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valmarecchia, tenutosi a Santarcangelo di Romagna venerdì 28 aprile. "Al termine della seduta - spiegano - il Consiglio ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta a promuovere l’istituzione di una commissione chiamata a vigilare sull’allevamento e con il potere di proporre la revoca delle autorizzazioni o la sospensione delle attività. Un atto che, pur non contribuendo all’obiettivo condiviso dal Pd di Novafeltria di evitare che il polo avicolo veda la luce, introduce strumenti importanti di monitoraggio nel caso in cui tale risultato non dovesse essere raggiunto".



Promosso dai consiglieri Patrick Wild, Letizia Valli, Alessandro Tosarelli, Francesca Mascella, Emanuel Peruzzi e Luca Sartini, "l’ordine del giorno ha registrato l’astensione di Ilaria Sebastiani, Consigliere di maggioranza del Comune di Novafeltria - accusano dall'opposizione locale - nelle aule di un tribunale si direbbe che l’astensione del Consigliere Sebastiani prova al di là di ogni ragionevole dubbio la posizione dell’amministrazione Zanchini, aggiungendo altresì un’aggravante: non solo il sindaco di Novafeltria considerava l’allevamento intensivo una risorsa importante, ma ora un componente della sua maggioranza decide di non esprimersi sull’istituzione di

un meccanismo di vigilanza efficace. Ancora peggio: il provvedimento approvato dal Consiglio dell’Unione dei Comuni auspica l’introduzione di un dispositivo che consenta alla futura commissione di verificare la correttezza nell’adozione del provvedimento autorizzativo dell’allevamento. Astenendosi, Sebastiani si pone in contraddizione con l’ordine del giorno congiunto approvato dal Consiglio Comunale di Novafeltria, e dunque contraddice sé stessa e la propria maggioranza, generando un paradosso che può qualificarsi solo come un maldestro tentativo di dissimulare le proprie reali convinzioni".



Ora - conclude il Pd Novafeltria - siamo sicuri che i diretti interessati si scheggeranno le unghie sugli specchi, come di consueto, affermando di non aver ricevuto l’ultimissima versione del testo, di non aver avuto abbastanza tempo per valutare, o scuse simili. Non saranno altro che chiacchiere finalizzate a coprire con una spessa cortina di fuffa l’ennesima voce di un lungo elenco di omissioni, giravolte, ritardi (e finalmente anche paradossi) che devono essere imputati all’amministrazione comunale di Novafeltria nella vicenda dell’allevamento della Cavallara e di cui la giunta Zanchini dovrà rendere conto ai cittadini".