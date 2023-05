Napoli-mania anche a Rimini: i tanti tifosi azzurri preparano la festa scudetto in città

Attualità

Rimini

| 10:35 - 03 Maggio 2023

Napoli Club Rimini Azzurra (foto da Facebook @riminiazzurra).

Febbre da scudetto che sale anche a Rimini. Per il Napoli manca davvero pochissimo alla matematica certezza del titolo di Campioni d'Italia. I tifosi del Napoli, in tanti anche in città, sono pronti a riunirsi per assistere alla partita che, con alte probabilità, significherà tricolore. Dopodiché sarà una festa azzurra anche a Rimini. Domani sera infatti (giovedì 4 maggio) alla squadra allenata da Luciano Spalletti basterà un punto in trasferta ad Udine per poter dare ufficialmente inizio alla festa (anche qualora questa sera la Lazio dovesse vincere contro il Sassuolo). Per l'occasione il Club Napoli - Rimini Azzurra, bellissima realtà che da anni riunisce in città il popolo calcistico partenopeo, ha organizzato presso il Bar Tartughino di Viserba un grande momento di unione per assistere alla partita e poter (si spera) festeggiare tutti insieme a fine gara. "Chiunque volesse venire è ben gradito, portate una sciarpa, bandiera, qualsiasi vessillo azzurro" è la chiamata a raccolta che il club scrive sui propri canali social. "La partita si vedrà anche se la Lazio non dovesse vincere contro il Sassuolo. A questo punto saremmo già campioni d'Italia, sarà ancora più bello tingere d'azzurro Rimini".