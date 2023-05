Calcio giovanile, Gabicce Gradara: al torneo di Fermignano Juniores in semifinale

Sport

Rimini

| 10:07 - 03 Maggio 2023

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

In evidenza nel week end le squadre Juniores e Allievi del Gabicce Gradara



JUNIORES



GABICCE GRADARA - ARZILLA CALCIO 2-2



Nella seconda giornata della Coppa Marche il Gabicce Gradara pareggia in casa contro l’Arzilla. Nonostante le numerose assenze la squadra di mister Gaudenzi disputa una buona gara sfiorando soprattutto nel primo tempo più volte la terza marcatura.



Dopo cinque minuti la squadra locale va subito in gol con bomber Cecchini che servito da Petese (1-0). Al 30' il Gabicce Gradara dopo alcune azioni pericolose raddoppia. Franca lancia sulla fascia l'imprendibile Cecchini che sigla con un diagonale la doppietta personale (2-0). Prima dello scadere della prima frazione l'arbitro non fischia un evidente fallo da rigore subito da Fuzzi.



Nel secondo tempo, la squadra ospite entra in campo con un altro piglio e dopo tre minuti accorcia con Lugli (2-1). Il Gabicce Gradara prova a ristabilire le distanze con Fuzzi e Cecchini ma la mira non è precisa. Al 56' esordisce con la Juniores Andruccioli classe 2008 che ben si comporta per il resto della gara. Al 65' l’Arzilla raggiunge il pareggio su rigore calciato da Grasso (2-2). Gli ospiti tentano più volte il colpaccio ma Borselli si fa trovare sempre pronto.



Il Gabicce Gradara disputerà la prossima gara di Coppa il 7 maggio fuori casa contro il CSI Delfini Fano.



GABICCE GRADARA: Borselli, Andreani, Franca, Della Chiara (10' s.t. Andruccioli), Mancini, Mouthatahhir Bacchini, Gaggi (38' s.t. Esposito), Petese, Fuzzi, Cecchini. A disp. Semprini, Fronzoni All. Gaudenzi.



TORNEO DI FERMIGNANO



Gabicce Gradara- S.Orso 1-0



Al torneo la "Vetrina del Giovane Calciatore" di Fermignano riservato alla categoria Juniores, il Gabicce Gradara ben figura battendo la forte formazione del S. Orso e accede alla semifinale che disputerà il prossimo venerdì 5 maggio alle ore 18.30 a Fermignano, proprio contro la squadra locale.



Il Gabicce Gradara entra in campo ben determinato a fare sua la partita, prima con Gambini che colpisce il palo e poi con Petese che si fa parare il tiro da fuori area. Man mano che passano i minuti le azioni d'attacco in area avversaria si fanno più insistenti con Fuzzi e Gaggi che impegnano severamente il portiere avversario. Prima dello scadere del primo tempo arriva il meritato gol con Gaggi che appoggia la palla in rete su assist del funambolico Gambini (1-0).



Nel secondo tempo, il S.Orso prova a reagire allo svantaggio ma trova sulla sua strada un ottimo Francolini che evita il pareggio con un doppio intervento. Al 55' è Gambini che si fa parare un tiro a tu per tu con il portiere.



Nel finale il S. Orso che cerca più volte il gol del pareggio ma i ragazzi di mister Gaudenzi non si fanno sorprendere e portano a casa la meritata vittoria.



GABICCE GRADARA: Francolini, Mancini, Bacchini, Franca, Della Chiara, Magi F., Fuzzi (1'' s.t. Mboup), Semprini (23' p.t. Andreani), Petese (1' s.t. Sarli), Gaggi (10' s.t. Bergamini), Gambini. A disp. Borselli e Buccino. All. Gaudenzi.



ALLIEVI







Arzilla-Gabicce Gradara 2-7







Larga vittoria per il Gabicce Gradara sul campo dell' Arzilla. Dopo una decina di minuti di studio al 13' la squadra di mister Iachini passa: azione Gaudenzi-Sarli con Guidi di testa a segnare il gol del’0-1. Al 28' palla da Rossi a Mboup sulla destra che dal limite realizza (0-2); al 43' Sarli passa la palla al limite area a Guidi che gira sulla destra per Mboup il quale con un pallonetto segna lo 0-3. Al 45' contropiede dell’Arzilla: tiro cross quasi dal fondo che sorprende Nobile: 1-3 a fine primo tempo.







Nella ripresa al 13' l’Arzilla accorcia su (2-3); al 17' lancio di Boccalini per Sarli che salta l'uomo e manda Mboup in area per il 2-4; al 27' viene atterrato Sarli lanciato in porta e l'arbitro fischia il fallo e tira fuori il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo; al 33' Bergamini per Sarli che con un pallonetto sigla il 2-5; al 45' Bergamini si libera in area ma il suo tiro viene parato ma sulla ribattuta è pronto Guidi per il 2-6. Al 46' palla sui piedi di Bergamini che arriva al limite dell'area e tira sul secondo palo per il 2-7 finale.



Prossima partita mercoledì 10 maggio ore 16 GabicceGradara-Fermignano.







GABICCE GRADARA: Nobile, Buccino, Andruccioli, Boccalini, Rossi, Gaudenzi, Magi Samuele (38'st Cangini), Guidi, Rossini (13'st Bergamini), Sarli (37'st Terenzi), Mboup (35'st Pontellini). All.Iachini







GIOVANISSIMI 2009



Villa San Martino – Gabicce Gradara 3-2







Primo tempo all'insegna del Gabicce Gradara che passa in vantaggio su incursione di Falcioni. Pareggio dei padroni di casa su ripartenza. Non ci stanno i giovani cadetti che trovano la rete del vantaggio ancora con l' inarrestabile Falcioni, ma su disattenzione difensiva arriva il pareggio del VSM.







Secondo tempo equilibrato con le squadre alla ricerca del vantaggio. Lo trovano i padroni di casa che resistono poi all'assalto del Gabicce Gradara. 3-2 il risultato finale.







Prossimo match: Giovanissimi Cadetti 2009, sabato 6 maggio ore 15 a Gabicce con l’Urbania.







GABICCE GRADARA: Barbieri, Ricci, Mosconi, Buscaglia, Benedetti (Mascarucci), Luzi, Fosca (Orazi), Ferraj (Rossini N.), Gaudenzi (Foschi), Ballarini (Tucci), Falcioni. All Baffioni-Mendo.