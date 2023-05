Organizzazioni sindacali condannano atti vandalici contro il Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Bassa Valmarecchia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 08:15 - 03 Maggio 2023

La celletta imbrattata con le scritte ingiuriose.

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Bassa Valmarecchia è stato recentemente oggetto di attacchi vandalici. Sulle pareti esterne della celletta votiva di via Giovanni Pascoli sono comparse delle scritte ingiuriose nei confronti dei membri del Corpo.



In risposta a questo atto vile, le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp Romagna, Uil Fpl, hanno espresso la loro totale vicinanza e solidarietà ai membri del Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Bassa Valmarecchia.



La Polizia Locale svolge un ruolo fondamentale nella protezione della comunità e nel mantenimento dell'ordine pubblico - spiegano nel comunicato i sindacati - Sono impegnati nel controllo del territorio, nella sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nei controlli amministrativi e nel contrasto dell'abusivismo edilizio. Negli ultimi anni, l'impegno degli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Bassa Valmarecchia è andato ben oltre l'ordinaria attività lavorativa, nonostante il fatto che il numero degli agenti sia al di sotto degli standard previsti. Nonostante ciò, il Corpo ha continuato a garantire i servizi necessari per la sicurezza della comunità.



La comparsa di queste scritte è esclusivamente finalizzata ad intimidire, denigrare e delegittimare il Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Bassa Valmarecchia. Questo atto - continuano le organizzazioni sindacali - dimostra una mancanza di rispetto per il lavoro e l'impegno dei membri del Corpo e per la sicurezza della comunità a cui si dedicano.



È importante che la società nel suo insieme condanni questi atti di vandalismo - concludono - e sostenga il lavoro della Polizia Locale nella lotta alla criminalità e nella protezione della comunità.