Grande vincita al Superenalotto, vincitore anonimo si aggiudica oltre 67mila euro

03 Maggio 2023

Una persona, al momento sconosciuta ha vinto un premio di 67.496,28 euro con una giocata di un euro e 50 centesimi al Superenalotto. La combinazione vincente includeva una colonna di numeri e il cosiddetto superstar. Il biglietto vincente è stato acquistato presso la "Tabaccheria Riccardi Luisa" in via Italia 2 a Cagnona di Bellaria, che è stata gestita da donne della famiglia Riccardi per oltre 80 anni. Questa è la più grande vincita mai registrata presso il negozio, che di solito paga premi massimi di 1500 euro. Non è noto chi abbia vinto il premio, ma la tabaccheria era particolarmente affollata a causa dell'arrivo dei turisti e di un raduno di motociclisti nel fine settimana dell'estrazione. La famiglia Riccardi, che ha aperto il negozio molti anni fa, è entusiasta della notizia della grande vincita. La combinazione vincente includeva i numeri 21, 43, 55, 56, 73, 89 e il numero superstar 2.