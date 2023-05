La comunità riminese celebra l'ultimo saluto al senatore Armando Foschi

Attualità

Rimini

| 07:46 - 03 Maggio 2023

Don Marco Foschi, figlio di Armando.

Il senatore Armando Foschi è stato ricordato dalla comunità riminese durante il suo funerale tenutosi presso il duomo di Rimini. Foschi è stato descritto come un uomo impegnato nella politica e nella fede, sempre al servizio degli altri e della collettività. Il vescovo ha sottolineato il lato solidale della politica, che è una forma di amore e significa spendersi per il bene comune. La vita di Foschi è stata raccontata ai presenti, ricordando il suo attaccamento alle radici e alla Chiesa. Infine, i sei nipoti hanno ricordato il nonno con affetto, ringraziandolo per averli sempre fatti sentire amati e accolti e affermando che i suoi passi continueranno a guidarli.