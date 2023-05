Volley C, Prime Cleaning perde a Reggio Emilia 3-2

Sport

Riccione

| 01:03 - 03 Maggio 2023



Nella terza giornata dei playoff, la Prime Cleaning Riccione sbatte letteralmente contro i muri dei Vigili del Fuoco Reggio Emilia, che da possibile cenerentola del girone (non aveva raccolto nemmeno un punto nelle prime due gare) si riscopre "ammazza-grandi", vincendo meritatamente per 3-2 dopo oltre due ore di gioco.



I muri dei centrali emiliani e una scarsa vena al servizio riccionese (solitamente una delle armi più pericolose), permettono ai padroni di casa di aggiudicarsi i primi due parziali nettamente, con i riccionesi in difficoltà in attacco e in termini di errori concessi.



Nel terzo e nel quarto parziale, Alessandri e compagni fanno finalmente vedere quello di cui sono capaci e pareggiano i conti.



Al tie break ancora problemi di errori per i riccionesi che sono costretti sempre ad inseguire (8-5 il cambio campo) e non trovano mai il guizzo per recuperare gli emiliani.



Il coach Botteghi sintetizza così il match: "Abbiamo approcciato troppo soft la partita e quando succede così il primo responsabile sono io perché non sono riuscito a motivare a dovere i miei ragazzi. Dal punto di vista tecnico, abbiamo straperso il confronto battuta ricezione: purtroppo quella che è una delle nostre armi migliori, questa volta non ha creato grattacapi ai nostri avversari, che invece ci hanno costretto a giocare spesso volentieri palla alta sui laterali. Un altro aspetto che nei primi due set ha fatto la differenza è stato il muro: nei primi due parziali ne abbiamo subiti ben 11, cosa che non ci è mai successa quest'anno. Poi, ultima cosa, bravi davvero i nostri avversari a regalare la metà dei nostri errori diretti (21 contro 39). I nostri avversari hanno fatto una gran partita, noi a sprazzi abbiamo fatto bene e infatti abbiamo recuperato da sotto 0-2 nei set, ma non siamo stati la nostra miglior versione e nei playoff se non giochi al 100% ti puniscono. Ci deve servire come bagno di umiltà per rifarci subito sabato prossimo!".



In classifica, Riccione è ancora al comando del girone con 7 punti, con la distanza su Crevavolley (vincente 3-0 con Corlo, prossima avversaria della Prime Cleaning) ridotta a una sola lunghezza.



Gs Vigili del Fuoco M.Marconi - Prime Cleaning Riccione 3-2 (25/17/25/20/19-25/22-25/15-11)



PRIME CLEANING: Alessandri 2, Nascimento 18, Mair 18, Arcangeli 22, Tosi Brandi 11, Campi 6, Cangelli L1, Annibalini L2 ne, Pagnoni ne, Sticchi ne, Fabbri ne, Donini ne, Semprini ne.