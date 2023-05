Crollo di un grosso albero blocca la via Covignano a Rimini

Cronaca

Rimini

| 20:27 - 02 Maggio 2023

Archivio.

Un incidente insolito ha scosso la tranquilla via Covignano a Rimini questo pomeriggio (2 maggio), quando un grosso albero è improvvisamente crollato, bloccando entrambe le corsie della strada. Il tronco, che sembra essersi spezzato alla base, è finito sul manto stradale, danneggiando un'auto ma fortunatamente senza ferire nessuno.



Le autorità sono state prontamente allertate e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, lavorando con una squadra e un'autogru per rimuovere l'enorme albero.



Inoltre, un altro tratto di via Covignano è stato chiuso in modo preventivo per rimuovere altri alberi pericolanti che saranno gestiti domani da Anthea, l'azienda che si occupa della manutenzione del verde pubblico nella città.