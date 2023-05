Malore negli uffici del festival dei teatri a Santarcangelo: nessuna anomalia rilevata

Cronaca

Rimini

| 19:56 - 02 Maggio 2023

Archivio.

Oggi, martedì 2 maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un edificio situato in via Andrea Costa a Santarcangelo, dove si trovano gli uffici del festival dei teatri, accanto alla sede della Polizia Locale. Le persone all'interno degli uffici hanno cominciato ad avvertire bruciore e pizzicore alla gola, il che ha causato loro fastidio al punto da dover uscire all'esterno. In risposta, è stata chiamata un'ambulanza del 118, tuttavia nessuno ha richiesto di essere ricoverato. I Vigili del Fuoco hanno cercato di individuare la causa del malore, ma con le strumentazioni a loro disposizione non hanno rilevato nulla di anomalo.