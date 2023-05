Rimini si prepara ad una stagione estiva di successo

Turismo

Rimini

| 19:42 - 02 Maggio 2023

Piazza Cavour.

Nonostante il meteo incerto, si apre per Rimini un mese di maggio con buone prospettive di presenze turistiche trainato da importanti appuntamenti fieristici a partire da Macfrut, la fiera internazionale dell'ortofrutta (3-5 maggio), con una crescita quest'anno dell'area espositiva del 35% per un totale di 1.100 espositori. La manifestazione "spinge le presenze al 68% di occupazione. È poi la volta di Expodental dal 18 maggio con il 63% di riempimento", spiega Valeria Guarisco di Visit Rimini. Per il periodo di Pentecoste (dal 27 maggio all'11 giugno), "gli ospiti provenienti dai paesi stranieri raggiungono il 45%, con netta prevalenza del mercato di lingua tedesca", aggiunge. Previsto poi "un grande inizio di giugno, che già da oggi vede un'occupazione che si avvia al tutto esaurito. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le prenotazioni riferite all'intero mese di giugno sono superiori a quelle dello scorso anno e le richieste continuano ad arrivare senza sosta". Apice il weekend del 2 giugno che conta sulla contemporaneità del ponte della Festa della Repubblica, di Rimini Wellness, delle due date (soundcheck e data zero) di Vasco Rossi e del Roud Pirelli dell'Emilia-Romagna. "Siamo davanti a segnali concreti che già ci fanno guardare con ragionato ottimismo alla stagione che abbiamo davanti come a quella che ci può far superare i livelli pre-pandemia - commenta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - certamente la mancanza del turismo russo ha le sue conseguenze per il comparto, ma l'appeal della nostra destinazione capace di rinnovarsi e riqualificarsi ha potuto compensare alla grande, attirando quote aggiuntive di mercati esteri con in primis i mercati di prossimità, Germania, Austria, Svizzera"