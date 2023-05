Calcio RSM, ritorno dei quarti: tutto possibile a Dogana e Fiorentino

Sport

Repubblica San Marino

| 18:14 - 02 Maggio 2023





Dopo i primi 90’ dei quarti di finale di campionato, la porta d’accesso per le “semi” ha assunto ampiezze molto diverse per le otto formazioni in gioco. Strettissima nel caso del Faetano, che avrebbe bisogno di segnare quattro reti senza subirne – o comunque imporsi almeno con quattro reti di scarto – nel match di ritorno con il Cosmos, vicecapolista della regular season. Il 4-1 dell’andata assomiglia tantissimo ad un’ipoteca sul passaggio del turno per gli uomini di Berardi, che hanno dominato in lungo e in largo i Gialloblù (colpendo anche due pali) e che hanno dalla loro anche il vantaggio del posizionamento in classifica; il che, tradotto, vuol dire potersi permettere anche di perdere con tre reti di scarto e guadagnare comunque l’accesso alle semifinali. Il Faetano dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo e tentare il tutto per tutto senza calcolare i rischi. Altrimenti l’impresa, già proibitiva di suo, si farebbe davvero impossibile. Si gioca a Montecchio; arbitra Luci. Vede uno spiraglio sottile ma comunque un po’ più ampio di quello del Faetano la Juvenes-Dogana, piegata 2-0 da La Fiorita e quindi bisognosa di trovare almeno tre gol in più di Montegiardino nella gara di ritorno. Il bellissimo gol di Gasperoni e il tocco d’anticipo di Rinaldi danno robuste garanzie alla formazione di Manfredini, che comunque farà bene a non abbassare la guardia. Il confronto andrà in scena ad Acquaviva sotto la direzione di Ilie.



Molto, ma molto più ridotte le distanze nel caso della sfida fra Libertas e Tre Fiori e di quella fra Folgore e Virtus. In entrambi i casi il match d’andata ha subìto un fortissimo scossone nei minuti di recupero. A Domagnano è stato il granata Guglielmi a far saltare il banco, a Montecchio il neroverde Sabato. Libertas e Virtus si presentano così all’appuntamento di ritorno con un bel carico di adrenalina in corpo, mentre il Tre Fiori (che conduceva 1-0 e poi è stato “ribaltato” dalla Libertas) e la Folgore (avanti col rigore di Sartori fino al 4’ di recupero) saranno animate soprattutto dal desiderio di rivalsa. La Libertas non ha il vantaggio della classifica (dovrà perciò vincere nell'aggregato) e non avrà neppure il portiere Battistini, squalificato per due giornate; la Virtus - che può teoricamente proteggere il pareggio - dovrà rinunciare al difensore Gori, che di turni di squalifica ne ha rimediati tre. Granata e Gialloblù si sfidano a Fiorentino, Giallorossoneri e Neroverdi a Dogana. Arbitrano, rispettivamente, Avoni e Albani. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta su Titani.TV.