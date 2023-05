Calcio RSM, Juvenes Dogana vuole l'impresa al ritorno

Sport

Repubblica San Marino

02 Maggio 2023

Grazie a una rete per tempo, La Fiorita si porta avanti nella doppia sfida dei quarti di finale dei playoff per l'Europa, ma in casa Juvenes Dogana (che recrimina per un goal annullato a Davide Merli, a causa di un fuorigioco dubbio) nessuno vuol sentire parlare di discorso già chiuso. Anzi, Manuel Amati, allenatore dei biancorossoblù, parla di qualificazione "non impossibile", al netto di "un ostacolo enorme da affrontare".

Di Marco Gasperoni, con un tiro da lontanissimo, e di Danilo Ezequiel Rinaldi i due goal che hanno regalato la vittoria alla squadra di Montegiardino, a fronte di una Juvenes Dogana che ha però tenuto molto bene il campo, commettendo un solo errore rilevante in tutto l'incontro.



"Sembra strano dirlo, dopo uno 0-2, ma le scelte tattiche per il piano gara sono risultate azzeccatissime, perché non abbiamo mai rischiato - commenta Amati -. La Fiorita si è fatta pericolosa solo con qualche cross e, nel primo tempo, con un tiro di Nicola Greco da fuori area. Il primo goal nasce da una situazione in cui non c'è un nostro sbaglio, ma da una conclusione da 30 metri di Gasperoni: bravo lui a pescare il jolly. Nel secondo, invece, c'è stato un nostro errore di costruzione, perché avremmo dovuto scegliere una giocata corta invece di scavalcare le loro linee e poi un rilancio di Gasperoni ci ha trovati impreparati sul rimbalzo. Colgo anche l'occasione per fare gli auguri di pronta guarigione a Rinaldi, che credo abbia accusato un problema molto serio al ginocchio già operato, in occasione della rete, scontrandosi con Fabio Gentilini. Devo però sottolineare che il goal del 2-1 annullato per fuorigioco a Merli, al 79', quindi con un peso specifico enorme, fosse regolare. È una rete su cui non c'erano dubbi, Merli era in gioco di almeno un metro sull'assist di Francesco Stella, e avrebbe cambiato l'economia della gara di ritorno enormemente".



Con la seconda sfida dei quarti ormai alle porte, Amati è consapevole che alla Juvenes Dogana serva un'impresa, considerando anche che La Fiorita ha il vantaggio del miglior piazzamento ottenuto in campionato e quindi passerebbe il turno a parità di risultato complessivo, ma crede nelle capacità della propria squadra: "Per andare avanti ci serve una vittoria con uno scarto di tre goal. Apparentemente è un ostacolo enorme, ma non lo riteniamo impossibile da scavalcare. C'è fiducia. Come sempre, e come detto prima di questo turno, non siamo noi quelli che hanno qualcosa da perdere: mercoledì cercheremo di compiere quest'impresa".