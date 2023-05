San Giovanni, una panchina arcobaleno nel giardino della biblioteca

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:04 - 02 Maggio 2023

Panchina arcobaleno REPERTORIO.





Alle 20.30 di venerdì 12 maggio a San Giovanni in Marignano verrà inaugurata la panchina arcobaleno, realizzata dai giovani marignanesi in occasione del laboratorio RiciclArte, ospitato dal centro giovani e promosso dalla pro loco, con il contributo del Comune.



La panchina verrà installata presso il nuovo giardino della biblioteca comunale. A seguire, in collaborazione con Agedo Rimini-Cesena, Associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT+, verrà proposta, presso la sala del consiglio, una conversazione sul tema dei diritti e impegno contro le discriminazioni introdotta da un filmato e accompagnata da interventi di realtà del territorio. L’iniziativa è sostenuta anche da Arcigay Rimini, Teatro Cinquequattrini e RegnodiFuori aps, che offriranno anche i loro contributi.