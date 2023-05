Ginnastica: Acro Nova al teatro Ariston. Partecipa al festival mondiale della creatività nelle scuole

Sport

Novafeltria

| 15:48 - 02 Maggio 2023



La squadra di giovani ginnasti e ginnaste "Acro Nova" ha vinto le audizioni per partecipare alla fase finale del Gef, festival mondiale della creatività nelle scuole, gare a livello internazionale che si terranno giovedì 4 maggio, dalle 21, nella splendida cornice del teatro Ariston di Sanremo. Le premiazioni sono in programma due giorni dopo, sabato 6 maggio, sempre dalle 21 e i vincitori potranno riproporre le proprie coreografie. "Chi vuole fare il tifo per noi, può seguirci in diretta streaming, direttamente dalla pagina Facebook del Gef", spiegano i responsabili di Acro Nova. Il video inviato per le audizioni è stato registrato alla Power Fil Fitness Club di Novafeltria.