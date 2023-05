Rimini, nel 2022 calano gli incidenti: ma due 'pirati della strada' su tre la fanno franca

Attualità

15:34 - 02 Maggio 2023





So conferma nel 2022 il trend in graduale discesa degli incidenti stradali rilevati nel Comune di Rimini. Il numero totale dei sinistri stradali ritorna su quella linea di decremento statistico registrato dal 2000 in avanti. Un trend che complessivamente si riflette allo stesso modo per il numero degli incidenti con lesioni e con vittime. Sono stati infatti 1360 in tutto gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale sul territorio comunale, rispetto ai 1425 del 2019. Erano 1.174 nel 2021 e addirittura 2.585 nel 2000.



L’anno passato ha fatto registrare, in riferimento agli incidenti stradali un numero di feriti pari a 795 persone (erano 662 nel 2021, 776 nel 2019, contro i 2446 nel 2000). Per quanto riguarda i sinistri più gravi, nel 2022 sono stati gli 4 incidenti mortali. Erano state 4 le persone che hanno perso la vita sulle strade anche nel 2021 e nel 2020, 8 nel 2019, contro le 29 del 2000.



Diverse le denunce penali fatte dalla Polizia Locale a seguito di incidenti stradali: 26 complessivamente per la guida in stato di ebbrezza; 41 per provocazione di lesioni gravi o gravissime. Sono state invece 5 le denunce per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che hanno causato un incidente stradale.



Sempre troppo alto invece il numero delle omissioni di soccorso che nel 2022 ha fatto registrare un totale di 27 persone (19 delle quali non sono state individuate), persone che dopo avere fatto un incidente con lesioni a terzi si sono allontanate, senza fermarsi. Il numero comunque è più basso rispetto a quello registrato nel 2021, quando il dato delle omissioni di soccorso si è attestato a 43 casi. Erano 55 nel 2019.



In linea con gli anni precedenti invece alcune negligenze e imprudenze, che gli agenti hanno costatato come cause principali dei sinistri stradali. Le principali violazioni e sanzioni amministrative, elevate successivamente ai rilievi stradali, nel 2022 rimangono infatti sostanzialmente simili a quelle degli anni precedenti. Dal report della Polizia Locale emerge infatti che la principale causa degli incidenti é sempre il ‘controllo inadeguato del veicolo’, che, l’anno passato ha contato complessivamente 353 casi. Una violazione del codice della strada che è in crescita sia rispetto al dato del 2021 che a quello del 2020 (rispettivamente 294 e 250 casi).



Sono stati invece 200 i casi di ‘manovre pericolose’ che hanno causato incidenti, sanzionati come ad esempio ‘le svolte effettuate non correttamente durante la marcia’, oppure ‘le immissioni nel flusso della circolazione imprudenti’. Erano complessivamente 162 le sanzioni elevate per lo stesso motivo nel 2021.



Tra le maggiori cause di incidenti poi rimane sempre l’omessa precedenza, che nel 2022 ha fatto registrare complessivamente 250 sanzioni. Un numero in crescita rispetto al 2021 quando gli incidenti causati da questa pericolosa imprudenza si erano fermati a 161 casi.



Anche l’omessa ‘distanza di sicurezza’, che ha avuto come epilogo un sinistro stradale, nel 2022 ha segnato 45 sanzioni in tutto, numero in aumento rispetto alle 34 del 2021. Il dato era raddoppiato già nel 2020 con 23 incidenti provocati, contro gli 11 del 2019.



Altre cause diffuse di incidenti nel 2022 sono state la ‘velocità elevata e non adeguata alle circostanze’, con 49 sanzioni contestate; oppure l’errata ‘posizione sulla carreggiata’ (es. chi non rispetta correttamente la destra) che ha causato 53 incidenti.



Raddoppiano purtroppo rispetto all’anno precedente - con 40 sanzioni elevate - i casi di omessa precedenza a pedoni in attraversamento sulle strisce pedonali. Una grave imprudenza che nel 2021 aveva provocato 21 incidenti e 19 nel 2020.



Da segnalare anche le 18 sanzioni per sorpasso nell’area di un intersezione, 60 quelle contestate per mancato rispetto della segnaletica verticale e 79 infine quelle elevate per fuga dopo incidente con soli danni a cose e omessa informazione alla controparte. Fanno riflettere infine anche le 10 sanzioni per violazioni commesse da pedoni in attraversamento della carreggiata per le quali si è consumato un sinistro stradale.