Baskin, agli Onions Santarcangelo non riesce l'impresa

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:28 - 02 Maggio 2023

foto Alfio Sgroi.

Prima stagione e prima finale raggiunta per gli Onions che però non riescono nell’impresa di superare una Pgs Bologna molto esperta e ben organizzata, anche se i Clementini con il cuore e con l’orgoglio hanno cercato più volte la rimonta durante la bellissima partita che si è svolta sul campo neutro di Molinella.





Primo quarto con Bologna che parte subito forte andando a cercare i suoi Pivot. Borelli comincia subito a martellare, allo stesso modo gli Onions servono Agostini anche lui mortifero da 3 punti. Molari nel tentativo di arginare il totem Maldini (autore di 2 schiacciate durante l’incontro) e Favarato commette prematuramente 3 falli, Coach Gasparini è costretto al time-out. Santarcangelo cambia passo ma chiude il quarto sotto di 10 punti sul 29-19.





Secondo quarto con Bologna che spinge sempre forte sull’acceleratore, i giocatori si trovano a memoria , la solita Borelli e Boni non sbagliano una conclusione e così i felsinei allungano in un attimo sul più 15. Guiducci prova a ricucire con 2 percussioni consecutive ma si va al riposo lungo sul 57 a 41 per Bologna.





Terzo quarto con gli Onions che provano la rimonta grazie alla difesa aggressiva sui 5 bolognesi ed ad un gioco più veloce in fase offensiva. Il cecchino Agostini (saranno 36 punti per lui come per Bonini di Pgs) ma anche Magnani e Alcantara sono precisissimi, Santarcangelo si rifà sotto e arriva anche a meno 7 poi alcune palle perse e i canestri di Boni permettono a Pgs nuovamente di allungare e terminare il quarto sul 81 a 69.





Ultimi 10 minuti con i Clementini sempre a cavallo dei 10 punti di distacco, poi nel finale Favarato,Maldini e Rizzi del Pgs gestiscono con esperienza il vantaggio sfruttando l’evidente supremazia a rimbalzo. Punteggio finale 105-90.





Termina così la fase regionale del Campionato di Baskin Emilia Romagna, che ha visto tra i protagonisti gli Onions i quali da esordienti acciuffano un incredibile secondo posto (su 9 formazioni iscritte) , dietro a Bologna ma davanti a Reggio Emilia e Molinella che rispettivamente terza e quarta si erano sfidate nella stessa giornata nella finale terzo-quarto posto.





Ora per gli Onions rimane la sfida di Domenica 7 Maggio a Pesaro contro la forte Fermignano, spareggio che potrebbe aprire le porte alle finali di Coppa Italia che si svolgeranno a Monte di Procida in provincia di Napoli il 20-21 Maggio.





Una menzione speciale va ai tanti tifosi Clementini (compreso il Vice Sindaco Pamela Fussi) che hanno seguito la squadra anche a Molinella. Come nota di colore approfittiamo per porgere i migliori auguri a Coach Lorenzo Gasparini e alla sua Ana che hanno partecipato alla manifestazione di Molinella indossando i vestiti della loro cerimonia matrimoniale che si era tenuta il giorno precedente alla finale. Gli Onions (giocatori e tifosi) poi nella serata di domenica si sono trasferiti in quel di Cesena proprio per festeggiare i freschi sposi e la loro felice unione.