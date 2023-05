Allevamento Fileni, incontro in Regione. Da Novafeltria pressioni: 'Sospendere autorizzazione'

Attualità

Novafeltria

| 10:51 - 03 Maggio 2023



Giovedì mattina (4 maggio) i rappresentanti del comitato Per la Valmarecchia incontreranno l'assessore regionale Irene Priolo. All'appuntamento parteciperanno anche il sindaco Stefano Zanchini e l'assessore Monia Amadei e l'invito è stato inoltrato anche a Ottavia Borghesi, consigliera comunale di Rin-Nova, forza d'opposizione del consiglio comunale di Novafeltria. Il sindaco Zanchini anticipa: "Ribadiremo di non essere stati coinvolti, come Comune, nella conferenza dei servizi. E ciò rende gli atti irregolari". L'amministrazione comunale novafeltriese chiederà quindi ufficialmente alla regione Emilia Romagna di adottare un'autotutela sospensiva della procedura amministrativa. "Nel caso in cui ciò non avvenga, dovranno rispondere esplicitamente", osserva il primo cittadino novafeltriese, che precisa anche la posizione della sua maggioranza sull'odg promosso da alcuni consiglieri di centrosinistra dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, nell'ultimo consiglio dell'Unione, che prevede in particolare la creazione di una commissione, con poteri non solo conoscitivi, formata da soggetti terzi e da consiglieri. "Ci sono già organismi preposti ai controlli, come Arpae e la stessa Ausl Romagna. Ma poi chi paga gli esperti? Chi sono questi esperti?", argomenta il sindaco Zanchini. "Nel consiglio dell'Unione la maggioranza di centrosinistra - prosegue il sindaco - ha presentato un odg copiato da quello che avevamo presentato nel consiglio comunale di Novafeltria, modificato negli ultimi capoversi, inserendo delle richieste alla regione assolutamente improponibili". Il riferimento è appunto alla commissione che a detta del sindaco non potrebbe avere alcuna funzione operativa. "Questo odg portato in seduta - chiosa Zanchini - è stato cambiato, rispetto a quello precedentemente inoltrato, senza farlo vedere a tutti i consiglieri, dando per scontato che, una volta letto in seduta, sarebbe andato bene".