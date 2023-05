Riccione, il Comune interverrà sul degrado delle aree esterne alle ex colonie

Attualità

14:21 - 02 Maggio 2023

Il sopralluogo alla colonia Reggiana.







Venerdì 29 aprile a Riccione i tecnici del Servizio Rigenerazione urbana, congiuntamente all’assessore delegato Christian Andruccioli, hanno effettuato sopralluoghi alle colonie di proprietà comunale assieme alla funzionaria di zona della Soprintendenza ad Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.



L'amministrazione comunale di Riccione ha chiesto un incontro urgente per la necessità di intervenire sul degrado delle aree esterne delle ex colonie Reggiana e Bertazzoni, interessate da un vincolo paesaggistico e, nel caso della Reggiana, anche culturale.

Aree esterne che versano in condizioni di degrado ormai da troppo tempo. “Anche i giardini sono soggetti a vincolo - aggiunge l’assessore -. Abbiamo condiviso con la Soprintendenza la necessità di ripristinare il decoro di quelle aree che sono di grande interesse per la nostra città. In tempi molto brevi dovranno essere sistemati i giardini, ripristinate le recinzioni e svolti tutti gli altri interventi utili, tra cui il potenziamento dell’illuminazione”.



L’intervento verrà attuato per fasi temporali, a partire dalla immediata rimozione dei detriti e dei materiali abbandonati nelle aree esterne. Per la Reggiana i passi successivi saranno la pulizia della vegetazione spontanea non di pregio e il ripristino del giardino storico con la salvaguardia del verde di pregio, la illuminazione dell’area fino alla rimozione della recinzione a seguito della messa in sicurezza dell’edificio per la incolumità dei visitatori.



Durante il sopralluogo è stato inoltre avviato un confronto sul recupero degli immobili, precisa Andruccioli, "per capire i criteri del ministero sulle modalità di recupero da effettuare". È stato instaurato un dialogo "per valutare i possibili usi" e per ricercare fonti di finanziamento, tra contributi pubblici e possibili interventi di privati. “Fanno parte delle aree che riteniamo strategiche per la nostra città: la Porta a mare Nord e la Porta a mare Sud e vanno inserite in progetti di rigenerazione a scala urbana, architettonica e ambientale”.



Il Comune di Riccione vorrebbe interventi anche sulla colonia ex Sip Enel, che però è di proprietà privata. "Nel medio-lungo periodo queste strutture dovranno essere pienamente recuperate perché questi edifici, oltre a trovarsi agli ingressi della città, sono di grande interesse architettonico”, chiosa Andruccioli.