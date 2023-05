Offese al capo dei vigili sulla celletta votiva: lo sdegno dei sindaci, 'Offeso in modo indegno'

Attualità

| 13:52 - 02 Maggio 2023

I sindaci della bassa Valmarecchia esprimono solidarietà e vicinanza al comandante Fabio Cenni e a tutti gli agenti della Polizia locale, gravemente offesi da una scritta comparsa nei giorni scorsi sulla celletta votiva presente all’incrocio tra via Pascoli e via Celletta Roccari, nel centro di Santarcangelo.scrivono in una nota congiunta Stefania Sabba, presidente dell’Unione di Comuni e sindaca di Verucchio, Ronny Raggini, assessore alla Polizia locale dell’Unione di Comuni e sindaco di Poggio Torriana, e Alice Parma, sindaca di Santarcangelo.– concludono i tre sindaci –