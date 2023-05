Cattolica, un festival dedicato all'arte urban: il progetto nasce dal bilancio partecipativo

Attualità

Cattolica

| 12:45 - 02 Maggio 2023

L'assessore Federico Vaccarini e i promotori del Fadiga Festival.





Prende il nome di “Fadiga Festival” il progetto che si concretizzerà a Cattolica nella giornata di sabato 6 maggio, tra le 14 e 24. Si tratta della realizzazione di uno dei progetti votati e finanziati dall'amministrazione comunale attraverso lo strumento del bilancio partecipativo. La proposta, in collaborazione con l’associazione Piazza Grande Aps, intende promuovere al Parco Melvin Jones un momento di arte pubblica ispirato alle pratiche di rigenerazione urbana, con musica, arte e cibo, riferendosi ad un pubblico il più possibile vasto ed eterogeneo e con un particolare focus sulle generazioni più giovani.



Gli organizzatori sottolineano come “arte murale, musica dal vivo, giochi per bambini e adulti, skateboard e buon cibo locale saranno gli ingredienti di un format culturale del tutto nuovo per la città. Meno di un anno fa, grazie allo sforzo di alcuni esercenti locali e al supporto del Comune di Cattolica, è stata organizzata una jam di graffiti con un evento musicale nel sottopasso del Largo della Pace”. I writers coinvolti sono Hody, Enko4, Basik, Burla22, Mozone, Bibbito, Jato, Tomoz, Blatta, Reks, Luogo Comune, Alessio 66. “Quest’anno - aggiungono i promotori - abbiamo deciso di unire le forze con l'Associazione giovanile Piazza Grande per dar corpo ad una proposta più ampia e orientata a fornire un nuovo panorama culturale per tutte e tutti. Abbiamo così portato la nostra idea a bilancio partecipativo e i cittadini l'hanno premiata, permettendoci oggi di avviare questo nuovo progetto”.



Tra le 14 e le 18 è previsto uno “Skate contest” con in palio un montepremi da 200 euro. Lo spazio dedicato ai giochi sarà, tra le 14:00 e le 19:00, a cura della Ludoteca itinerante “Robin Wood” che arriverà con il suo “Ludobus” carico di moltissimi giochi in legno. Per quel che riguarda la line-up della musica dal vivo, dalle 16:30 alle 18:30 previsto un “open mic”, seguiranno le esibizioni di Yayanice, Danielle, e Tonino 3000, sino alle 23:00. Non mancheranno spazi market e food&drink, la giornata si chiuderà con un afterparty offerto da “Carpe Diem”.



Concordi l’assessore Federico Vaccarini ed i promotori a sottolineare che “attraverso questo progetto si vorrebbe permettere a chiunque, senza distinzione di genere o età, di sentirsi utile, di fare la differenza, di sfogare la propria fadiga. Se l'obiettivo a breve termine è quello di far intravedere nuove possibilità, quello a lungo termine non può che consistere nella costruzione di percorsi solidi di cittadinanza attiva e produzione culturale, canalizzando le forze in direzione di tutti quegli spazi e luoghi che necessitano di una rivitalizzazione e di un ripensamento nella loro funzione e utilizzo”.