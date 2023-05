Rimini, attesa per il ponte del 2 giugno. Possibili numeri da record grazie al concerto di Vasco

Turismo

12:33 - 02 Maggio 2023

Le prospettive per la seconda parte della primavera e l'avvio dell'estate si avviano sotto i migliori auspici. Lo spiega in una nota Visit Romagna. Dopo un soddisfacente primo trimestre e un buon aprile con i suoi ponti, si apre un mese di maggio trainato da importanti appuntamenti fieristici e congressuali, a partire da Macfrut, la Fiera internazionale dell’ortofrutta (3 - 5 maggio), che quest’anno propone un’edizione che vede una crescita dell’area espositiva pari al 35% per un totale di 1.100 espositori, con il raddoppio della presenza internazionale. In contemporanea si aggiunge anche Fieravicola 2023, manifestazione a cadenza biennale, anch’essa con una forte presenza di buyer internazionali.



È poi la volta di Expodental, dal 18 maggio. Continua anche il calendario dei grandi eventi e spettacoli, come lo spettacolo di Angelo Pintus (6 maggio) e il concerto di Biagio Antonacci (13 maggio) o gli eventi sportivi come il Tchoukball Festival (12 – 14 maggio) sulla spiaggia di Viserba.



Ma è andando verso il mese di giugno che si registrano numeri da record, rileva Visit Romagna, con apice il lungo weekend del 2 giugno che già da oggi vede un’occupazione da tutto esaurito grazie alla contemporaneità del ponte della Festa della Repubblica, con eventi del calibro di Rimini Wellness, delle due date (soundcheck e data zero) di Vasco Rossi e il Roud Pirelli dell’Emilia Romagna. “L’occupazione delle strutture alberghiere legate agli eventi – commenta Valeria Guarisco di Visit Rimini - già da oggi è in grado di far vedere risultati di tutto rilievo. Si parte con Macfrut dal 3 al 5 maggio che, assieme a Fieravicola, spinge le presenze al 68% di occupazione. È poi la volta di Expodental dal 18 maggio con il 63% di riempimento. Approfondendo poi il periodo di Pentecoste (dal 27 maggio all’11 giugno), gli ospiti provenienti dai paesi stranieri raggiungono il 45%, con netta prevalenza del mercato di lingua tedesca".



E poi giugno, con prenotazioni che per l'intero mese sono superiori al giugno 2022 e con richieste che continuano ad arrivare. “Il ponte del 2 giugno, il concerto di Vasco Rossi e la fiera di Rimini wellness che si svolgerà negli stessi giorni – così il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - ci permetteranno di concludere maggio e iniziare il mese di giugno con il botto".



Gli stessi operatori hanno segnalato le prenotazioni dei fan di Vasco, che approfitteranno dell'occasione per trascorrere l'intero weekend a Rimini, alcuni l'intera settimana. Soddisfatto il sindaco di Rimini: "La data zero di Vasco al Neri rappresenta quel salto di qualità su cui abbiamo lavorato in questi anni e sul quale continuiamo a lavorare per rendere strutturale la molteplicità di servizi, grandi eventi e proposte uniche, con l’obiettivo di mantenere la leadership di Rimini più grande industria turistica d'Italia".



Per il primo cittadino ci sono segnali concreti che fanno pensare a una stagione turistica superiore ai livelli pre pandemia. "Certamente la mancanza del turismo russo ha le sue conseguenze per il comparto - argomenta - ma l’appeal della nostra destinazione capace di rinnovarsi e riqualificarsi ha potuto compensare alla grande, attirando quote aggiuntive di mercati esteri con in primis i mercati di prossimità, Germania, Austria, Svizzera".