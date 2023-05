Montescudo-Monte Colombo, con l'avanzo di bilancio nuove opere e l'ampliamento della Rosaspina

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 11:52 - 02 Maggio 2023

Scuola Rosaspina di Montescudo.

Il Consiglio Comunale di Montescudo – Monte Colombo nella seduta del 28 aprile 2023 ha approvato a maggioranza (contrari i gruppi di Torri Unite e Nuovi orizzonti), il rendiconto dell’esercizio 2022, che presenta un risultato di amministrazione pari a 1.743.489,04 euro, di cui 660.140,44 euro di avanzo libero. Le scelte operate dalla nostra Amministrazione nell’anno 2022 hanno dato ottimi risultati. Infatti, dalla nascita del nuovo Comune, non si era mai registrato un avanzo libero con un importo così elevato; nel quinquennio 2016-2020 l’avanzo libero medio era stato di euro 177.433,37.



Il Fondo cassa al 31/12/2022 presenta un saldo di 795.000,79 euro aumentato rispetto ai 549.047,13 euro del 2021.



Si è registrata una riduzione della percentuale di indebitamento, dovuta altresì all’estinzione anticipata del Fondo anticipazioni di liquidità stipulato con la Cassa depositi e prestiti, per complessivi 254.116,37 euro. Questo permetterà di non pagare nei prossimi anni quote capitali ed interessi e quindi di utilizzare tali risorse per diverse finalità. Le entrate accertate per IMU ordinaria nell’anno 2022 sono aumentate di Euro 36.600,55 rispetto a quelle dell’esercizio precedente in quanto si è passati da Euro 1.122.860,61 a Euro 1.159.461,16 dovuto alle attività di recupero evasione effettuate negli ultimi esercizi. La spesa corrente relativa al personale dipendente è diminuita, passando da 675.890,48 del 2021 ai 611.173,35 del 2022.



Nella destinazione dell’avanzo del 2022 si è provveduto a vincolare una somma a titolo di riduzione volontaria dell’indennità del Sindaco, per un importo pari a euro 15.120,00, che finanzierà la realizzazione di impianti di videosorveglianza.

L’avanzo di amministrazione sarà destinato al finanziamento della messa in sicurezza del cimitero di San Savino, nuovi marciapiedi nella frazione di San Savino, asfaltatura di diverse strade comunali e messa in sicurezza di scarpate. Inoltre per diverse opere di riqualificazione di arredo urbano come Piazza Ugolini a Santa Maria del Piano, e per nuovi impianti di riscaldamento negli immobili comunali al fine dell’efficientamento energetico. Da sottolineare infine, il contributo stanziato dalla Regione Emilia Romagna per la messa in sicurezza e l’ampliamento della scuola Rosaspina di Montescudo (nella foto) e la messa in sicurezza della scuola di Croce per complessivi 2 milioni e 450.000 euro.