Cattolica in Fiore 2023: ecco i vincitori della mostra mercato

| 11:42 - 02 Maggio 2023

Foto Ballante.

Si è conclusa il 1° maggio la 51esima edizione di "Cattolica in fiore". La manifestazione è stata inaugurata sabato 28 aprile dalla prima cittadina Franca Foronchi, il vicesindaco Alessandro Belluzzi, la giunta comunale, la dirigente Claudia Rufer, i rappresentanti locali delle forze dell'ordine, il prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, il vice questore, Fiorenza Grazia Maffei, il presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari, l'assessore di San Giovanni Nicola Gabellini e l'assessora di Gabicce Mare Rossana Biagioni.



Più di 90 standisti provenienti da molte regioni italiane hanno addobbato le vie centrali di Cattolica, da Piazzale Rosevelt (dove c'è il palazzo comunale) fino a via Curiel, attraversando Via Mancini, Viale Bovio e Piazza 1° Maggio. Sono stati assegnati i premi messi in palio da Rivierabanca per i più variegati, originali e particolari allestimenti. Il 1° posto (1000 euro) è stato vinto dai "Vivai Piante Chiti Daniele" di Pistoia, per la qualità e la varietà di rose profumate e per l'allestimento scenografico in Piazza Mercato impreziosito dalla presenza di archi fioriti. Il 2° posto (500 euro) è stato conquistato dall'azienda agricola "The Bears" di Correzzola (Padova), per l'ampia proposta floreale e l'originalità dei papaveri dalle varie colorazioni, oltre al classico rosso. La terza posizione (300 euro) è andata a "Paradiso Carnivoro" di Milano, per la prima volta presente alla mostra mercato cattolichina con la particolarità di un ricco stand di piante carnivore. Ampio assortimento di dionee e sarracenie, drosere, pinguicule, utricularie e amorphophallus.



Molte persone provenienti dai comuni limitrofi e anche molti turisti stranieri hanno potuto ammirare le varie piante esposte dai tanti vivaisti presenti nei tre giorni della mostra dei fiori. Tuttavia, le cattive previsioni meteo annunciate da diversi giorni hanno sicuramente influito sulla partecipazione dei turisti italiani che avrebbero approfittato del ponte del 1° maggio per recarsi sulla Riviera Romagnola e quindi anche a Cattolica. Fortunatamente, le previsioni non si sono avverate.