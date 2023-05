Mercato Verde, Pennabilli torna a sbocciare con una nuova edizione della fiera delle piante

Eventi

Pennabilli

| 11:28 - 02 Maggio 2023

Mercato Verde, Pennabilli.

Domenica 7 maggio torna l'edizione 2023 della Fiera del Mercato Verde in mostra nel centro storico di Pennabilli.



Un giardino colorato dove acquistare piante ornamentali e da frutto, rose antiche, bonsai, piante grasse, erbe aromatiche e officinali e ogni varietà che potrà soddisfare i gusti degli amanti di orti e giardinaggio.

Non mancheranno le attrezzature e gli arredi per gli esterni e le macchine da giardino. Alcuni espositori proporranno prodotti tipici del territorio quali miele, marmellate, dolciumi, salumi, formaggi, grani antichi e paste.

Un settore della Fiera sarà riservato agli artigiani della Valmarecchia che esporranno i loro manufatti: cesteria, lavori all'uncinetto e in carta e arte creativa di vario genere.

Inoltre, nel corso della giornata, presso la Chiesa di San Filippo, sarà possibile visitare la mostra personale dell'artista Loris Giorgini dal titolo "Fiori al cielo: la primavera".

Dalle ore 15:00 alle 18:00, invece, il MUSSS – Museo Naturalistico di Pennabilli offre una visita gratuita consigliata a famiglie e bambini, amanti della natura, o per un primo approccio al Parco del Sasso Simone e Simoncello. Per l'occasione sarà organizzata una piccola esposizione di prodotti tipici del territorio (farine, legumi, zafferano, salumi...) proposto in concomitanza con Fattorie Aperte, manifestazione provinciale che prende il via proprio domenica 7 maggio e proseguirà nelle due domeniche successive del mese.

Al MUSSS è inoltre allestita un'esposizione dal titolo: "L'ACQUA LA PIETRA LA FARINA I mulini della Valmarecchia - Una mostra per una storia da riscoprire". Quindici pannelli espositivi nella sala conferenze del Museo Naturalistico di Pennabilli a cura di Terre Biologiche Valmarecchia e Fondazione Valmarecchia. Per maggiori informazioni www.musss.it - info@musss.it - 338/4716267 - 392/9055251.

Gli amanti della buona cucina potranno scegliere tra i vari menù di primavera offerti da ristoranti e bar di tutto il territorio pennese. I visitatori potranno così degustare i piatti tradizionali di primavera a base di fiori ed erbe di campo: ortiche, bruscandoli, borragine, cicoria, strigoli, asparagi, verdure di stagione, frutti di bosco e altre specialità trionferanno sulle tavole dei ristoranti locali.



La fiera del Mercato Verde è organizzata dall'Associazione Pro Loco Pennabilli in collaborazione il MUSSS - Museo Naturalistico di Pennabilli e con il patrocinio del Comune di Pennabilli.