Confronto tra la regolamentazione del gioco d'azzardo in Italia e in altri paesi

| 10:08 - 02 Maggio 2023

Il gioco d'azzardo è popolare in tutto il mondo. Il settore della regolamentazione del gioco d'azzardo online è particolarmente attivo. La maggior parte dei Paesi ha apprezzato la sua crescente popolarità 10-15 anni fa e ha introdotto un quadro normativo. Altri Paesi stanno appena muovendo i primi passi in questa direzione.



Ci sono grandi differenze tra alcuni paesi. Devi familiarizzare con le leggi locali sul gioco d'azzardo prima di piazzare le tue prime scommesse.



Se siete italiani ma avete intenzione di giocare d'azzardo con società online degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia o viceversa, dovresti assolutamente imparare le loro leggi sul gioco d'azzardo.



Ci sono molti aspetti diversi e persino contrastanti nei vari sistemi legislativi. Quindi vogliamo aiutarti a capirlo nel modo più rapido possibile. Andremo a visionare le regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia e in altri paesi.





Panoramica del controllo del gioco online in Italia





L'Italia ha modificato la sua legislazione sul gioco d'azzardo su più fronti. Così facendo ha permesso alle aziende che creano casinò vantaggi significativi.



Tutti i casino online devono essere regolamentati. Si possono visionare i casinò non AAMS elencati su CasinoSenzaDocumenti, per sapere quali non sono ancora sotto l’autorità dello stato italiano.



Nel 2007 l'Italia ha modificato la legge finanziaria per quanto riguarda i giochi di carte di abilità. Nel 2011 sono stati legalizzati anche i giochi di poker con soldi veri e altre operazioni di casinò.



L'ultima modifica apportata alla legislazione italiana sul gioco d'azzardo è stata apportata alla fine del 2012. Questo per permettere alle slot machine di essere usate in Italia.



Tutte le attività di gioco d'azzardo e i requisiti di licenza per gli operatori di casinò in Italia sono supervisionati dall'ente governativo Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stado, AAMS).





Come funziona la regolamentazione in altri Paesi?





Ogni Paese ha le proprie regole per la regolamentazione dei casinò. Di solito sono approvate a livello legislativo. Di seguito cercheremo di dare un'occhiata più da vicino alle specifiche stabilite nei diversi Paesi.





Regno Unito



La Gambling Commission è il principale regolatore del gioco d'azzardo nel Regno Unito. È stato creato quando il Gambling Act 2005 è diventato legge.



Ha aggiornato le leggi e i regolamenti sul gioco d'azzardo per stare al passo con la tecnologia, in particolare il gioco d'azzardo online.



Esistono molte leggi e regolamenti diversi che riguardano il gioco d'azzardo nel Regno Unito.



Includono punti chiave come la prevenzione delle frodi e il gioco d'azzardo contro i minorenni. Ma anche i controlli antiriciclaggio, i limiti di pubblicità degli operatori e molto altro.



I regolamenti chiave sono delineati sul sito web della Gambling Commission, così come il Gambling Act 2005.





Stati Uniti d'America



Il modo più semplice per spiegare la legge sul gioco d'azzardo degli Stati Uniti è dire che il gioco d'azzardo è legalmente limitato.



Non è affatto vietato. Ma ci sono due filtri: federale e statale, inoltre c’è anche un ente regolatore chiamato “gaming control board (GCB)”.



Ci sono otto tipi di categorie di gioco d'azzardo disponibili negli Stati Uniti. Questi sono:



- i casinò commerciali



- giochi di beneficenza,



- sale da gioco



- bookmaker



- lotterie,



- casinò tribali



- scommesse con deposito avanzato



- scommesse pari-mutuel



Il governo federale degli Stati Uniti considera il gioco d'azzardo legale. Ma la questione è soggetta anche alle normative statali. In tali circostanze, ogni stato ha il diritto di consentire o vietare il gioco d'azzardo in qualsiasi modo desideri.





Australia



Il gioco d'azzardo online è regolato dal governo australiano ai sensi dell'Interactive Gambling Act del 2001.



Questa legge è regolata dal Dipartimento delle infrastrutture, dei trasporti, dello sviluppo regionale, delle comunicazioni e delle arti e proibisce il gioco d'azzardo online, a eccezione delle società autorizzate australiane che forniscono gare e servizi di scommesse sportive e fornitura di biglietti della lotteria.





Francia







Il gioco d'azzardo in Francia è legale. Nel 1987 l'età minima per il gioco d'azzardo è stata abbassata da 21 a 18 anni. Nel 1988 le slot machine sono diventate legali dopo essere state precedentemente vietate.



Ci sono due organismi principali responsabili della regolamentazione dell'industria del gioco d'azzardo in Francia: PMU (Pari Mutuel Urbain) e (FDJ) Française des Jeux. PMU si occupa di corse di cavalli, FDJ è responsabile di scommesse e lotterie. Entrambi gli operatori sono statali.



Nel 2010 anche la Francia ha legalizzato il gioco d'azzardo online. È supervisionato da ARJEL ("Autorità di regolamentazione per i giochi online").







In che modo la legge italiana è diversa dalle altre?









L'Italia ha una serie unica di leggi sul gioco d'azzardo rispetto ad altri paesi come Francia, Stati Uniti, Australia e Regno Unito.



Mentre l'Italia ha legalizzato la maggior parte delle forme di gioco d'azzardo online, le leggi in altri paesi variano. In Italia, ADM fissa limiti e restrizioni. Ci sono regole e leggi che regolamentano tutto sul gioco d’azzardo, dai depositi minimi e massimo fino alle puntate. Non è così in altri paesi.



In Francia, ad esempio, il gioco d'azzardo online è legale ma fortemente regolamentato, mentre negli Stati Uniti i singoli stati hanno il potere di legalizzare o proibire il gioco d'azzardo online.



L'Australia ha un panorama legale misto, con alcune forme di gioco d'azzardo online legali e altre vietate. Il Regno Unito ha un mercato del gioco d'azzardo online consolidato e regolamentato.



Le differenze sono dovute alle differenze storiche e culturali di ogni paese. Per esempio, gli Stati Uniti e l’Australia sono dei paesi molto grandi e per questo poteri aggiuntivi vengono dati agli stati individuali.