Tennis, raffica di match al Ct Venustas di Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:49 - 01 Maggio 2023

Sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina avanza il primo torneo federale in programma nella stagione, il 4° categoria maschile che si presenta al via con un notevole numero di iscritti, ben 114 ai nastri di partenza.

Tabellone Nc, turno di qualificazione: Federico Dellarosa-Giuseppe Benedettini 6-4, 6-4, Claudio Dall’Ara-Umberto Colonnelli 6-2, 6-2. 1° turno tabellone finale: Erivan Giannini (Nc)-Giuseppe Tafà (4.6) 6-0, 6-0, Fabrizio Rossi (Nc)-Luca Francesco Varone (4.6) 6-4, 6-3, Gianluca Tamburini (4.6)-Piergiovanni Tonti (Nc) 6-1, 6-2, Michele Morosato (Nc)-Filippo Bonacini (4.6) 7-5, 6-3, Stefano Vellani (Nc)-Luca Beccaccini (4.6) 6-3, 6-2, Demetrios Agostini (4.6)-Manuel Mussoni (Nc) 3-6, 6-4, 13-11. 2° turno: Riccardo Silvi-Filippo Della Rosa 7-6 (3), 5-0 e ritiro, Claudio Dall’Ara (Nc)-Michele Righi (4.6) 6-2, 6-1, Alessandro De Luca (4.5)-Alessandro Spina (4.5) 6-4, 2-6, 10-2, Salvatore Munciguerra (4.6)-Giacomo Volpinari (Nc) 4-6, 6-3, 10-5, Gianluca Davide Amicucci (4.6)-Davide Sanchi (4.6) 6-3, 6-4, Lucio Gori (4.6)-Ciro Donnarumma (Nc) 6-1, 7-5.

Come detto si tratta del primo appuntamento di livello nazionale al Ct Venustas, in un calendario che vedrà il suo momento clou dal 13 maggio con il torneo nazionale Open femminile dotato di ben 4000 euro di montepremi.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.