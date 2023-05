Insulti a Edda Negri Mussolini sul web, 4 decreti di condanna

Cronaca

Rimini

| 15:53 - 01 Maggio 2023

Edda Negri Mussolini.





Avevano proferito insulti e minacce, sui social, nei confronti di Edda Negri Mussolini, figlia di Anna Maria e nipote di Benito Mussolini. Per quelle parole - a commento di un video modificato e apparso lo scorso anno su Tik Tok - quattro persone, identificate dalla Polizia Postale, sono state raggiunte da quattro decreti penali di condanna. A dare conto della vicenda è Il Resto del Carlino.



Nel dettaglio, secondo quanto riportato dal quotidiano, la nipote del Duce, in una intervista del 2018, aveva parlato del valore affettivo che la tomba di famiglia a Predappio ha sempre avuto per i Mussolini chiedendo rispetto per il luogo e auspicando che nelle rievocazioni dei nostalgici, non vi fossero più eccessi. In un video pubblicato su Tik Tok, però quelle immagini vennero alterate ad arte, associando alle parole fotogrammi di movimenti estremisti non presenti nel video originale. Il filmato modificato aveva raccolto insulti, messaggi diffamatori e minacce di morte, tanto che Edda Negri Mussolini aveva sporto una denuncia-querela alla Polizia Postale.



Le indagini della Polizia hanno portato alla richiesta di quattro decreti penali di condanna da parte della Procura di Rimini nei confronti di quattro commentatori che avevano rivolto alla Negri Mussolini le minacce più pesanti. Per i quattro 1.250 euro di multa quale conversione della pena detentiva per minacce gravi. Non opponendosi alla misura è arrivata l'archiviazione per l'accusa di diffamazione.