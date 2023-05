Scontro auto moto a Coriano: ferito il conducente della moto

Cronaca

Coriano

| 15:05 - 01 Maggio 2023

Il luogo dell'incidente.

Un incidente stradale tra un motociclista e un'auto è avvenuto oggi pomeriggio (1 maggio) intorno alle 14 in Via Montescudo, all'altezza di via Scardi, poco prima di Ospedaletto di Coriano. Le cause dell'incidente sono ancora in corso d'accertamento, ma sembra che si siano scontrati una moto e un' Audi Q3. Il motociclista è rimasto ferito nell'incidente ed è stato soccorso sul posto dal 118 con un'ambulanza. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per gestire la situazione. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del motociclista o sulle circostanze dell'incidente.