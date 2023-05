Furti a San Martino dei Mulini, residenti esasperati: 'Siamo dimenticati'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:31 - 01 Maggio 2023

La recinzione.

Furto nella notte tra sabato e domenica (29-30 aprile) a San Martino dei Mulini. Non è il primo colpo nella zona e i residenti, esasperati, chiedono al Comune di Santarcangelo "più presenza delle forze dell'ordine: siamo dimenticati", spiega uno dei residenti.



I ladri, nei loro movimenti, sono facilitati dai campi e dagli spazi verdi che coprono le loro fughe. Sabato notte hanno colpito, tagliando una recinzione e introducendosi nella proprietà privata. "Potremmo dire che è sempre lo stesso o sono sempre gli stessi - spiega il residente - si muove o si muovono nei campi, tagliando recinzioni. Agiscono soprattutto tra le 24 e le 3 di notte". Tra i residenti in zona c'è molta preoccupazione: "Arriviamo stanchi dopo una giornata di lavoro, ma non riusciamo a riposare, siamo preoccupati di ricevere visite indesiderate". Nelle ore notturne si osservano movimenti sospetti di persone. "Abbiamo fatto ripetute segnalazioni, ma la situazione non migliora. Chiediamo più attenzione all'amministrazione comunale. Invece della nuova ciclabile, qui a San Martino dei Mulini chiediamo soprattutto sicurezza".