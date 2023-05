Karate: Simone Di Sante e Letizie Fede ai campionati italiani

Sport

Rimini

| 12:21 - 01 Maggio 2023



Al via l'annuale competizione organizzata dallo Csen (Centro sportivo educativo nazionale) che anche quest'anno è stata disputata a Fidenza lo scorso 29 e 30 aprile.



Per il Centro Karate Rimini Cervia hanno aperto la competizione Gianpaolo Vallorani e Andrea Bellucci nel kata che, pur avendo disputato una buona prestazione, non hanno ottenuto risultati di rilievo.

Diverso l'epilogo di domenica con l'ingresso in gara del resto della squadra allenata dal Maestro Livio Montuori.



Il primo a salire sul tatami il piccolo Davide Vallorani classe 2013 che nella specialità del kata (forma) vince la prima medaglia d'argento della giornata.



È poi la volta di Simone Di Sante che, uno dopo l'altro, sconfigge tutti i suoi avversari e sale sul gradino più alto del podio ed è medaglia d'oro e campione nazionale.



A seguire entra in scena Alessia Esposito, alla sua prima gara, ma con forte determinazione arriva a disputare la finale per il terzo posto e mette al collo una prestigiosa medaglia di bronzo.



Ma non è finita perché a completare il bottino di medaglie sale sul tatami Letizia Fede che, imponendosi con eleganza ed autorevolezza sulle sue avversarie, conquista il titolo nazionale nella categoria senior ed è medaglia d'oro.