Baseball: Mediolanum New Rimini vince ancora, doppio ko per Porto Sant'Elpidio

Sport

Rimini

| 12:17 - 01 Maggio 2023

Tommaso Signorile.



Continua il percorso vincente di Mediolanum New Rimini che vince due partite contro Porto Sant'Elpidio nel terzo turno del campionato di serie B girone C. 7-4 il punteggio di gara 1 e 12-3 quello di gara 2. In classifica Mediolanum New Rimini è in testa al girone, imbattuta.



"Due partite diverse fra loro - il commento del manager Gilberto Zucconi - La prima è stata equilibrata, coi lanciatori a tenerla bloccata e noi siamo stati bravi a colpire al momento giusto, a spezzare l'equilibrio di una sfida ben giocata da entrambe le squadre. La seconda s'era avviata come volevamo, poi abbiamo concesso troppo e la partita s'è rimessa in discussione sul 7 a 3. Poi ci siamo rimessi in linea, sul 12 a 3 siamo andati ancora nel box un po' morbidi e non siamo riusciti a chiudere con la 'manifesta' nelle due riprese seguenti. Dobbiamo essere più cinici, le gare vanno chiuse quando c'è l'occasione. In generale sono comunque soddisfatto, la squadra sta crescendo".



GARA 1 Partenti: Francesco Ridolfi per Mediolanum New Rimini e Marius Badiu per gli ospiti. Cominciano meglio i marchigiani che su una base ball e tre valide costruiscono il vantaggio di due punti. I ragazzi di Zucconi stentano a carburare e un paio di doppi giochi difensivi ne bloccano la rimonta, che si concretizza al quinto inning. Signorile apre la serie di valide che porta Mediolanum a segnare quattro punti e anche al cambio sul monte di Porto Sant'Elpidio. Il rilievo di Miconi non è produttivo e Mediolanum segna altri tre punti al sesto. É ancora Signorile a dare il via con un singolo e c'è anche un triplo di Pini.





Sul monte, Ridolfi chiude da vincente dopo 6.2 riprese e quattro valide concesse. Il rilievo del giovanissimo Francesco Tarassi chiude la gara con due punti incassati all'ottavo e al nono che fissano il punteggio sul 7 a 4. Da segnalare il 3 su 4 di Perazzini, con 2 RBI e il 2 su 4 di Pini con 3 RBI, 2 su 3 di Signorile e 2 su 4 di Cortesi.



GARA 2 Partenti: Tommaso Aiello per Mediolanum New Rimini e Jose Useche per Porto Sant'Elpidio. Stavolta partono benissimo i riminesi che vanno avanti di sette punti dopo tre riprese. Il tentativo di rimonta ospite arriva al quarto inning con tre punti, ma saranno gli unici concessi dalla difesa riminese. Al sesto e settimo Mediolanum allunga definitivamente fino al 12 a 3. Sul monte, Aiello in 4.1 riprese ha concesso 3 valide e messo a segno 10 K, mentre il rilievo di Tomas Canuti ha concesso una sola base ball e nessuna valida, con altri 10 K. In attacco, 2 su 4 per Perazzini che chiude la giornata con un complessivo 5 su 8, 2 su 4 di Tomas Canuti.



Domenica 7 maggio Mediolanum New Rimini giocherà in trasferta a Torre Pedrera contro i Falcons. Gara 1 alle 11.00 e Gara 2 alle 15.00.