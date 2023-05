Cattolica, 'Il patto del silenzio - Playground' al Salone Snaporaz per la rassegna cinematografica sul 'mondo scuola'

Attualità

| 11:10 - 01 Maggio 2023

Quarto ed ultimo appuntamento, mercoledì 3 maggio alle 20:30, presso il Salone Snaporaz di Cattolica, con la rassegna di film ad ingresso gratuito sui temi del mondo scolastico, adolescenziale e della disabilità.



Per la proiezione di chiusura è in programma la visione del film "Il patto del silenzio - Playground" di Laura Wandel dedicato al tema del bullismo (Titolo originale: Un monde. Genere Drammatico, - Belgio, 2021, durata 72 minuti).



La pellicola prende le mosse dal primo giorno di scuola di Nora che fatica a lasciare il padre. In una classe superiore c'è già il fratello Abel il quale però vuole che lei gli stia lontano. Il motivo c'è. Abel subisce le vessazioni da parte di un gruppetto di bulli e non vuole che la sorella si intrometta e neppure ne parli con il genitore. La regista Laura Wandel, all'esordio cinematografico con questo film, getta uno sguardo dentro il mondo caotico dell’infanzia e preadolescenza, che affronta il problema dell’abbandono in queste fasce di età. Un film pedagogico con una messa in scena limpida e coerente.



L'organizzazione della rassegna è curata dall'Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Rimini ed il CTS (Centro Territoriale di Supporto) Rimini, con il Patrocinio del Comune di Cattolica, ed in collaborazione con il Circolo Toby Dammit e Cattolicaperlascuola APS. L'obiettivo della rassegna è quello di stimolare la riflessione sulla complessità delle sfide pedagogiche che i docenti si trovano quotidianamente ad affrontare.



Per ulteriori info http://rn.cts.istruzioneer.it